PKP SA przebudują zabytkowe dworce

Wyróżniające się architekturą i zabytkowe dworce w Pasłęku i Gronowie Elbląskim, przejdą kompleksowe przebudowy.

Polskie Koleje Państwowe S.A. zobowiązały się do przebudowy dworców w Pasłęku i Gronowie Elbląskim.

Dworce, pierwszy z początku XX wieku, a drugi z II połowy XIX wieku, zostaną przebudowane z dbałością o historyczny detal.

Po zakończeniu prac nad projektami poznamy szczegółowy zakres inwestycji.

Dzięki sygnowanym wczoraj (5.07.) dokumentom Polskie Koleje Państwowe S.A. zobowiązały się do przebudowy dworców w Pasłęku i Gronowie Elbląskim pod warunkiem wynajęcia przez samorządy przestrzeni w budynkach.

Obydwa dworce przejdą kompleksową przebudowę z poszanowaniem dla ich historycznego charakteru. Poza strefą obsługi podróżnych znajdą się w nich przestrzenie przeznaczone dla samorządu.

Podpisanie porozumienia pomiędzy PKP S.A. a Gminą Gronowo Elbląskie, fot. mat. prasowe

W Gronowo Elbląskim gmina wynajmie przeszło 300 m kw. powierzchni i planuje na nich uruchomienie, po przebudowie dworca, m.in. świetlicy, salki warsztatowej, pomieszczenia miejskiego ośrodka pomocy społecznej lub punktu obsługi mieszkańca.

Z kolei w Pasłęku na ponad 500 m kw. wynajętych przez miasto, po modernizacji budynku, znajdą się m. in. centrum usług społecznych i świetlica środowiskowa. Wraz z dworcami metamorfozę przejdzie ich najbliższe otoczenie, gdzie planowana jest budowa nowych chodników, parkingów, a także montaż nowej małej architektury oraz uporządkowanie zieleni.

Podpisanie porozumienia pomiędzy PKP S.A. a Miastem Pasłęk, fot. mat. prasowe

– Od dłuższego czasu zabiegaliśmy o to, by te piękne, zabytkowe dworce wyremontowano. To bardzo ważne inwestycje. Dworce będą bardziej funkcjonalne, ale zachowają swojego starego ducha – mówi Andrzej Śliwka, wiceminister Aktywów Państwowych.

– Formuła współpracy, w której PKP S.A. buduje lub modernizuje dworzec, a samorząd wynajmuje na nim powierzchnię po zakończeniu inwestycji, sprawdziła się już w wielu miejscach w Polsce. Przykładami mogą być dworce Szklarska Poręba Górna, Węgliniec czy Kraków Swoszowice. Nie inaczej będzie w Pasłęku i Gronowie Elbląskim – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Te dwa zabytkowe dworce w województwie warmińsko-mazurskim nie tylko odzyskają swój dawne piękno, dzięki czemu staną się wizytówkami miejscowości, ale również połączą w sobie obsługę podróżnych z usługami ważnymi dla mieszkańców – dodaje.

– Bardzo cieszy fakt, że wraz z dworcem kolejowym w Pasłęku pozytywną metamorfozę przejdzie najbliższe otoczenie dworca i przyległy teren należący do gminy, na którym planuje się wybudowanie parkingów, chodników, elementów małej architektury oraz uporządkowanie zieleni. Duże znaczenie ma też to, że przebudowa dworca w Pasłęku zostanie przeprowadzona z dbałością o jego zabytkowy i historyczny charakter, co wyeksponuje wszystkie walory tego bardzo ważnego dla Pasłęka obiektu. Chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w projekt, w tym w szczególności podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych - panu Andrzejowi Śliwce, a także władzom spółki PKP S.A. – mówi dr Wiesław Śniecikowski, burmistrz Pasłęka.

– Cieszę się niezmiernie, że będziemy mogli dołączyć do grona tych miejsc, miejscowości, gmin, w których dworce (zwłaszcza tak piękny i bogaty historycznie, jak w Gronowie Elbląskim) będą zrewitalizowane – mówi Marcin Ślęzak, wójt Gminy Gronowo Elbląskie.

To wspaniały krok w kierunku zachowania tradycji, historii i pogłębienia więzi, gdyż wspólnie z PKP chcemy, aby w wyremontowanym dworcu tętniło życie, była prowadzona działalność kulturalna oraz społeczna, a dla oczekujących na pociąg, dworzec był miłym i przyjaznym miejscem do spędzenia czasu. Mamy wspaniałe pomysły na to, aby wkrótce powstało miejsce będące charakterystycznym punktem na trasie kolejowej nr 204 Braniewo – Malbork, odpowiadające bogatym tradycjom kolejowym na pięknych Żuławach Elbląskich! – zapowiada.

Podpisane porozumienia otwierają drogę do realizacji inwestycji w Pasłęku i Gronowo Elbląskim. Choć obecnie są ona na etapie przygotowania, to jeszcze latem tego roku planowane jest ogłoszenie postępowań na opracowanie dokumentacji projektowych niezbędnych do przebudowy dworców.

Jak zmienią się zabytkowe dworce?

Po zakończeniu prac nad projektami poznamy szczegółowy zakres inwestycji. Jednak już dziś można powiedzieć, że obydwa zabytkowe dworce, pierwszy z początku XX wieku, a drugi z II połowy XIX wieku, zostaną przebudowane z dbałością o historyczny detal. Poprawi się estetyka budynków i ich otoczenia. Wnętrza będą bardziej funkcjonalne, dostosowane do współczesnych standardów obsługi podróżnych, a także do potrzeb wszystkich podróżnych, w osób z niepełnosprawnościami czy rodzin z dziećmi. Z kolei dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym wzrośnie poziom bezpieczeństwa na dworcach i w ich bezpośrednim otoczeniu, a same obiekty staną się bardziej przyjazne środowisku.

Po zakończeniu prac nad dokumentacjami projektowymi i uzyskaniu pozwoleń na budowę dla dworców w Pasłęku i Gronowie Elbląskim, PKP S.A. ogłosi przetargi na wybór wykonawców prac budowlanych. Planowany termin zakończenia obydwóch inwestycji to koniec 2026 roku. Obydwa projekty są realizowane w ramach obecnego Programu Inwestycji Dworcowych, do którego zostały wpisane w 2022 roku. Będą one finansowane ze środków własnych PKP S.A.