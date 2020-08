PKP wyremontuje zabytkowe dworce w Pobiedziskach i Kobylnicy

Już wkrótce rozpocznie się kompleksowa przebudowa dworców na stacjach Pobiedziska

i Kobylnica. Zabytkowe dworce odzyskają dawną świetność, a dzięki licznym udogodnieniom

staną się dostępne dla wszystkich podróżnych. Oddanie dworców do użytku planowane jest

do końca 2021 r.

REKLAMA

Polskie Koleje Państwowe zakończyły postępowania przetargowe i wybrały firmy, które wykonują

modernizacje dworców w Pobiedziskach i podpoznańskiej Kobylnicy, położone przy ważnej trasie

kolejowej łączącej Poznań z Gnieznem oraz Bydgoszczą i Toruniem. Obydwa dworce, z uwagi na

swój zabytkowy charakter, pozostaną w niezmienionych formach architektonicznych. Dworzec

w Pobiedziskach został zbudowany w 1872 roku, a powstanie budynku w Kobylnicy datowane jest

na przełom XIX i XX w.

W ramach prowadzonych prac budowlanych wymienione zostaną elementy stolarki okiennej i drzwiowej, stropy, konstrukcje i poszycia dachów oraz wszystkie instalacje techniczne. Wykonane zostaną także renowacja elewacji budynków oraz ich iluminacja. Podczas przebudowy zmianie ulegnie układ pomieszczeń wewnątrz obiektów, co pozwoli stworzyć na dworcach strefy obsługi podróżnych. Na każdym dworcu najważniejszymi pomieszczeniami będą ogrzewana i klimatyzowana poczekalnia oraz ogólnodostępna toaleta, dostosowana także do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pozostałe przestrzenie zostaną przeznaczone na lokale dla podmiotów zewnętrznych, np. samorządów lokalnych czy najemców komercyjnych. Na dworcu Pobiedziskach zaprojektowane zostało także pomieszczenie kasy biletowej.

– Modernizacje dworców w Pobiedziskach i Kobylnicy to dwie z 13 inwestycji dworcowych

realizowanych przez PKP S.A. w województwie wielkopolskim. Zakończona została już przebudowa

budynku na stacji Poznań Garbary oraz modernizacja zabytkowego Dworca Zachodniego

w Poznaniu. Modernizacja dworców położonych na terenie największych polskich aglomeracji to

bardzo istotna część naszego programu inwestycyjnego. Na atrakcyjność oferty kolei, szczególnie

dla osób dojeżdżających codziennie do dużych ośrodków, składa się kilka elementów: nowoczesny

tabor, zmodernizowane linie kolejowe i perony oraz właśnie dworce jako miejsca, w których

zaczynamy i kończmy podróże – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

Wspólnym mianownikiem dla wszystkich inwestycji realizowanych w ramach ogólnopolskiego

Programu Inwestycji dworcowych PKP S.A. na lata 2016-2023 jest pełne dostosowanie obiektów do

potrzeb wszystkich grup podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami. Dzięki takim

udogodnieniom jak ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, mapy dotykowe

dworców, dźwigi, szersze przejścia czy brak progów dworce stają się dostępne dla osób o

ograniczonej mobilności, czyli pasażerów z niepełnosprawnościami, osób starszych oraz

podróżujących z małymi dziećmi czy dużymi bagażami. Aby zapewnić podróżnym większe

bezpieczeństwo, na dworcach zainstalowane zostaną systemy monitoringu.

Kolejną wspólną cechą dworców w Pobiedziskach i Kobylnicy jest ich położenie w sąsiedztwie

gminnych centrów przesiadkowych integrujących różne rodzaje transportu. Dzięki temu

zmodernizowane dworce kolejowe zostaną jeszcze lepiej połączone funkcjonalnie

z miejscowościami, w których się znajdują. W ramach inwestycji PKP S.A. wykonane zostaną nowe

nawierzchnie ciągów pieszych oraz powstaną elementy małej architektury, takie jak wiaty

śmietnikowe.