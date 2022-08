PKP z inwestycją na Helu. Startuje przebudowa dworca Kuźnica

Klinkierowa elewacja, dwie poczekalnie, w tym jedna sezonowa, nowa wiata przy dworcu oraz zlokalizowany w sąsiedztwie obiektu parking dla samochodów i rowerów – tak zmieni się już niebawem dworzec w Kuźnicy. PKP podpisały umowę na przebudowę dworca i przekazały plac budowy wykonawcy.

Projekt przebudowy dworca wykonała pracownia Mertium Projekt Marek Myrcik.

Planowany termin otwarcia dworca dla podróżnych to jesień 2023 roku.

Inwestycja polegająca na przebudowie pochodzącego z 1927 roku dworca jest realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska. Prace na dworcu ruszą już niebawem. Dzięki zaplanowanym robotom obiekt znów będzie obsługiwał podróżnych, a także odzyska swój historyczny wygląd.

Klinkier na elewacji i detale architektoniczne

Z elewacji dworca zniknie tynk i zostaną przywrócone na niej płytka klinkierowa w kolorze naturalnej cegły oraz detale architektoniczne. Nowe, stylizowane na historyczne okna i drzwi będą utrzymane w odcieniach ciemnobrązowych. Dach w części wyższej będzie pokryty dachówką karpiówką w kolorze cegły, a w niższej parterowej i na nowej wiacie blachą w kolorze ciemnoszarym. Bryłę dworca nocą podkreśli nowa iluminacja.

Dzięki przebudowie na dworcu zostanie przywrócona obsługa podróżnych. Będzie się ona odbywać w holu na parterze wyższej części budynku oraz sezonowo w poczekalni w niższej części dworca. Obydwie przestrzenie będą klimatyzowane, urządzone w nowoczesnych szarościach i wyposażone w ławki, gabloty, kosze, system informacji głosowej, a w holu dodatkowo pojawią się elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. W budynku znajdą się również toalety oraz niewielka przestrzeń przeznaczona na wynajem, a także pomieszczenia techniczne.

Polska od lat realizuje inwestycje kolejowe dofinansowane ze środków unijnych. Zielone inwestycje to jeden z priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko. Dworzec w Kuźnicy to kolejny obiekt kolejowy, który zostanie przebudowany z zastosowaniem proekologicznych rozwiązań. Przebudowa budynku dworca to także kolejny element przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Mieszkańcy kolejnej mniejszej miejscowości w województwie pomorskim zyskają dostęp do bezpiecznej nowoczesnej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Modernizacja dworca jest niezwykle istotna w kontekście obsługi licznych podróżnych korzystających z kolei – powiedział Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.

Dworzec Kuźnica (Hel) czeka przebudowa, fot. mat. PKP S.A.

W Polsce przybywa nowoczesnych i komfortowych obiektów obsługi pasażerskiej. Już jesienią przyszłego roku dołączy do nich dworzec w Kuźnicy położony na Półwyspie Helskim. Dzięki rozpoczętej właśnie inwestycji turyści i mieszkańcy zyskają obiekt, który połączy w sobie historyczne piękno z wysokim standardem obsługi podróżnych – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Podpisanie umowy na przebudowę dworca w Kuźnicy to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy Pomorza Gdańskiego zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zmodernizowany historyczny budynek dworca stanie się wizytówką Zatoki Puckiej oraz ułatwi pasażerom podróżowanie po województwie. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. ponad 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Dzięki rozpoczętej przebudowie dworzec w Kuźnicy będzie znów obsługiwał podróżnych i odzyska swój historyczny wygląd. Inwestycja obejmie budynek i jego najbliższe otoczenie, gdzie pojawią się nowy parking, a także stojaki rowerowe. Jestem przekonany, że dworzec w nowej odsłonie, przypadnie do gustu pasażerom kolei i mieszkańcom miejscowości – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Dzięki inwestycji wyeliminowane zostaną bariery architektoniczne oraz wprowadzone usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Wśród nich są m.in. oznaczenia w alfabecie Braille’a, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących czy kontrastowa kolorystyka wnętrz.

PKP inwestuję w ekologię

Dworzec będzie również ekologiczny i bezpieczny. Budynek zostanie ocieplony. Stratom ciepła zapobiegną również nowa stolarka okienna i drzwiowa, a także kurtyny powietrzne zamontowane w holu dworca. W budynku zaprojektowano energooszczędne oświetlenie, panele fotowoltaiczne do pozyskiwania „zielonej energii”, ogrzewanie z użyciem pompy ciepła oraz system BMS (Building Mangement System) sterujący instalacjami i urządzeniami oraz optymalizujący zużycie energii elektrycznej, cieplnej i wody. Na dworcu będzie również bezpieczniej dzięki nowoczesnemu systemowi monitoringu.

Przebudowa obejmie również najbliższe otoczenie budynku. Po jego zachodniej stronie powstanie parking z dwunastoma miejscami postojowymi, a po wschodniej przestrzeń rekreacyjna z ławkami i terenem zielonym. Nie zapomniano o rowerzystach – stojaki rowerowe zaprojektowano pod wiatą przylegającą do dworca po jego zachodniej stronie oraz w pobliżu przejścia na perony.

Koszt przebudowy dworca Kuźnica to 7 mln złotych brutto. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A., projekt przebudowy wykonała pracowania MERITUM PROJEKT Marek Myrcik, a wykonawcą robót budowlanych jest konsorcjum firm w składzie Sobin sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (Lider konsorcjum) oraz Kamaro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Gdańsku. Planowany termin otwarcia dworca dla podróżnych to jesień 2023 roku.