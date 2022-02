Plac Europejski z nową wystawą

Ghelamco i fundacja Sztuka w Mieście zapraszają na ekspozycję „K♥CHAM WARSZAWĘ” w plenerowej galerii sztuki Art Walk. Na placu Europejskim można zobaczyć instalacje, neony oraz wysłuchać wypowiedzi warszawiaków i poznać historię powstania hasła „K♥cham Warszawę”.

Nazwa ekspozycji nawiązuje do rozpoznawalnego przez wszystkich znaku K♥CHAM WARSZAWĘ, który pojawił się po raz pierwszy w stolicy w 2014 roku. To wtedy na konstrukcji wieżowca Warsaw Spire – na wysokości 130 metrów – pojawił się olbrzymi, ponad 20-metrowy ledon (neon wykonany z oświetlenia LED). Każda z liter napisu miała 3 metry wysokości, przez co hasło było widoczne nawet z bardzo odległych punktów stolicy.

– W ramach pierwszej odsłony znaku K♥cham Warszawę przeprowadziliśmy sondę, w której zapytaliśmy mieszkańców i odwiedzających stolicę, za co ją kochają. Usłyszeliśmy: „za różnorodność; za możliwości, które daje; za nocne życie; za cudownych ludzi”. W tym roku postanowiliśmy zapytać o to ponownie. Jest to świetna okazja, by zobaczyć, jak na przestrzeni ostatnich kilku lat zmienił się obraz i odbiór Warszawy w oczach osób, które tu mieszkają, pracują lub ją zwiedzają – mówi Karolina Wlazło-Malinowska, koordynatorka fundacji Sztuka w Mieście odpowiedzialna za ekspozycję.

Galeria Art Walk na placu Europejskim składa się z trzynastu witryn do eksponowania sztuki. Jest to jedyna stała galeria sztuki w Europe, która działa wyłącznie w przestrzeni publicznej. Ekspozycja K♥CHAM WARSZAWĘ przedstawia najbardziej rozpoznawalne inicjatywy prospołeczne Ghelamco i fundacji Sztuka w Mieście związane ze stolicą. Oprócz nagrań Warszawiaków i historii znaku K♥CHAM WARSZAWĘ, zobaczyć na niej można między innymi wielkoformatowe reprodukcje warszawskiej wycinanki i kolorowanki stworzonej z okazji dnia dziecka przez ilustratora Olina Gutowskiego, kolaże zdjęć, a także neony przygotowane na wystawę „Neon Inn” przez Dolce Luce (Olę Munzar i Grzegorza Sobolewskiego), inspirowane industrialną historią Woli. Ekspozycję wieńczy artystyczna, neonowa interpretacja znaku K♥CHAM WARSZAWĘ, zrealizowana przez artystkę Kamilę Mróz.

O galerii Art Walk

Galeria promująca głos polskich młodych artystów umożliwia dzielenie się sztuką w unikalny sposób – poza murami muzeów czy „klasycznych” galerii. Art Walk został uruchomiony w maju 2016 r. przez Ghelamco Poland i fundację Sztuka w Mieście. Od tego czasu zaprezentowano w nim 16 oryginalnych wystaw, stworzonych we współpracy z 10 kuratorami i kuratorkami oraz ponad 60 artystkami i artystami, takimi jak: Rafał Olbiński, Katarzyna Przezwańska, Krzysztof Franaszek, Karolina Mełnicka, Jakub Słomkowski i wielu innych.

Plenerowa galeria Art Walk to specjalnie zaprojektowana konstrukcja dostosowana do całorocznego eksponowania obrazów, rzeźb i instalacji artystycznych. Art Walk jest zintegrowany z otaczającą przestrzenią miejską. Galeria stanowi wyjątkowe miejsce do upowszechniania prac artystów w ciekawej formule, a także przestrzeń promującą kulturę i sztukę.