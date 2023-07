Plac Politechniki oazą zieleni. Tak wygląda HA-LAS - lekarstwo na miejski zgiełk

Na Placu Politechniki w Warszawie można podziwiać instalację HA-LAS, która powstała w odpowiedzi na problem nadmiernego hałasu w mieście.

Na Placu Politechniki w Warszawie architekci i architektki wprowadzili funkcję użytkową HA-LAS.

Autorzy zachęcają do doświadczania tego, co daje natura, do świadomego jej poznawania i obcowania z nią, otwarcia się na nią zmysłami.

Dzięki projektowi studentek i studentów Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej plac stał się bardziej przyjazny dla odwiedzających. Można tu odpocząć w cieniu i wyciszyć się wśród kwitnącej zieleni. Instalacja HA-LAS to odpowiedź na problem nadmiernego hałasu w mieście.

W tym roku tematem projektu edukacyjnego :W CENTRUM był miejski hałas. To jeden z efektów postępującej urbanizacji, który wpływa negatywnie na samopoczucie, szkodzi środowisku i naszemu zdrowiu. Według WHO, hałas jest drugim po smogu czynnikiem najbardziej zanieczyszczającym środowisko.

O tym, jak go rozpoznawać, jak redukować i jak się przed nim chronić, rozmawiano z ekspertami w ramach licznych wykładów i warsztatów edukacyjnych w ZODIAK: Warszawskim Pawilonie Architektury. Celem wszystkich zorganizowanych wydarzeń było dostrzeżenie i zrozumienie miejskiego hałasu jako zjawiska psychofizycznego, społecznego, kulturowego i ekonomicznego, a przede wszystkim – przestrzennego.

Podczas wernisażu HA-LASu wyjaśnione zostało, dlaczego nowa, zielona funkcja użytkowa w mieście, służy budowaniu świadomości społecznej na temat zagrożeń powodowanych przez hałas oraz jak można poprawić istniejący krajobraz akustyczny miasta. Za pomocą HA-LASU :W CENTRUM stworzona została możliwość przeżycia wyjątkowego doświadczenia zmysłowego i przekonania się, że kontakt z przyrodą jest nieodzowny dla naszego zdrowia – fizycznego jak i psychicznego.

Zielony zagajnik na Placu Politechniki, przed Gmachem Głównym PW, zaprasza do zmiany perspektywy, otwarcia się na nieoczywiste bodźce, wyciszenia i osobistej introspekcji. Autorzy zachęcają do doświadczania tego, co daje natura, do świadomego jej poznawania i obcowania z nią, otwarcia się na nią zmysłami.

Mamy świadomość, że nie da się zbudować lasu w centrum miasta – przyznają. – Ale można o nim przypominać wprowadzając zieleń wszędzie tam, gdzie jej brakuje. Zmieniać lokalny krajobraz akustyczny. Właśnie dlatego powstał projekt HA-LASU. Zachęcamy wszystkich do aktywizacji, do podejmowania inicjatyw oddolnych, do rozpoznawania podobnych miejsc potrzebujących interwencji, a także do współpracy z lokalnymi władzami i przedsiębiorstwami, aby wszędzie tam, gdzie panują hałas oraz beton, zagościł HA-LAS - mówią autorzy projektu.

W CENTRUM to interdyscyplinarny projekt publiczny poruszający najważniejsze i najbardziej aktualne zagadnienia związane z użytkowaniem i planowaniem miejskich przestrzeni centralnych. Współorganizują go Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Głównym partnerem tegorocznej edycji jest Grupa Saint-Gobain.

Projekt gromadzi i angażuje ekspertów wielu dziedzin, użytkowników, projektantów, architektów i urbanistów oraz mieszkańców. Zróżnicowany program publicznych dyskusji i warsztatów podsumowuje co roku realizacja zaprojektowanej przez studentki i studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej instalacji architektonicznej w przestrzeni miejskiej – w samym centrum Warszawy.