Plac przed łódzką Elektrownią Scheiblera ożyje. Fuzja otwiera Ogrody Anny

Łódzka Fuzja już od 10 lipca zaprasza na plac przed Elektrownią Scheiblera o nazwie Ogrody Anny, gdzie w każdy wakacyjny weekend odbywać będą się kolejne tematyczne atrakcje dla każdego.

REKLAMA

Ogrody Anny – tak nazywać będzie się przestrzeń bezpośrednio przylegająca do secesyjnej elektrowni Scheiblerów.

Inwestor – Echo Investment - zdecydował się tym samym nawiązać do niezwykłej postaci Anny Scheibler, żony „króla bawełny” - fabrykantki, filantropki, a także pasjonatki ogrodnictwa.

Zamiłowanie Anny do roślinności stało się punktem wyjścia do nazwy placu – placu, który nie będzie zabetonowaną przestrzenią, zdobić go będą liczne drzewa, i krzewy, a wydzielone strefy pozwolą na różnorodne aktywności oraz relaks w kameralnej atmosferze.

Z kolei najmłodsi korzystać będą mogli z kreatywnego i pobudzającego wyobraźnię placu zabaw.

- Łódzcy fabrykanci na stałe wpisali się w historię Łodzi, tworząc z miasta włókienniczą potęgę znaną w całej Europę. Nie możemy zapomnieć jednak o tym, że ogromną rolę w sukcesach fabrykantów odgrywały także niesamowite kobiety - ich żony. Tak też było w przypadku Karola Scheiblera, którego żona Anna w ogromnym stopniu przyczyniła się do rozkwitu rodzinnego biznesu, a po śmierci męża kierowała imperium włókienniczym przez ponad 40 lat. Z pewnością była to jedna z najbardziej wpływowych kobiet w Łodzi przełomu XIX i XX wieku. Postanowiliśmy upamiętnić postać Anny Scheibler, a także jej zamiłowanie do ogrodnictwa nazywając pierwszą ogólnodostępną i jednocześnie najbardziej zieloną część Fuzji właśnie jej imieniem – mówi Anna Malarczyk – Arcidiacono, dyrektor projektu łódzkiej Fuzji.

Ogrody Anny to jedna z wielu wspólnych przestrzeni zaplanowanych w Fuzji, które docelowo liczyć będą łącznie 4 ha. Teren przez wiele lat niedostępny dla łodzian i turystów w końcu otwiera się dla ludzi. Przez całe wakacje, zaczynając od 10 lipca, w nowo otwartej przestrzeni odbywać będą się atrakcje dla dzieci, młodzieży, dorosłych, a także seniorów. Inwestor zaplanował wydarzenia kulturalne, muzyczne, edukacyjne i rozrywkowe. Szczegółowy harmonogram eventów w Fuzji znany będzie na początku lipca.

- Elektrownia oraz Ogrody Anny to miejsca z duszą zasługujące na wspaniałą oprawę. Ogrody Anny przez całe wakacje tętnić będą życiem, a wśród zaproponowanych atrakcji z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. W Fuzji chcemy łączyć pokolenia, dlatego wydarzenia, które organizować będziemy w każdy wakacyjny weekend odpowiedzą na potrzeby różnych grup wiekowych. Serdecznie zapraszamy do nowego miejsca na mapie Łodzi, nowoczesnego, zielonego, radosnego z niezwykłą historią w tle – mówi Anna Malarczyk – Arcidiacono.

Wieloetapowa inwestycja łączyć będzie funkcję biurową, handlowo–usługową, gastronomiczną, a także budynki mieszkalne, plac miejski i otwarte, zielone tereny wspólne liczące blisko 4 ha. Wszystko w otoczeniu historycznej zabudowy dawnych zakładów włókienniczych Karola Scheiblera, które stanowią dziedzictwo Łodzi Fabrycznej. Łącznie na 8 ha zlokalizowanych będzie 20 budynków, z czego 14 stanowić będą obiekty historyczne.