Plac przed łódzkim hotelem PURO zazielenia się. To wspólna inicjatywa m.in. Warimpexu i PwC

Łódzki plac między pałacem Poznańskich i hotelem Puro właśnie się zazielenia. Firmy mające swoje siedziby w najbliższej okolicy włączyły się aktywnie w wymianę granitowych płyt na rośliny. Sfinansują też ich późniejsze utrzymanie.

W zazielenianie Łodzi coraz częściej angażuje się biznes. W ciągu dwóch ostatnich lat w wyniku takiej współpracy wysiane zostały łąki kwietne, posadzonych zostało kilkanaście tysięcy drzew i utworzono tzw. dzikie zakątki, czyli przestrzenie dla owadów zapylających.

Nie inaczej jest w przypadku zazieleniania Śródmieścia. W najbliższym czasie szarość zniknie z placu Wolności, rynku Starego Miasta i placu Dąbrowskiego. Już teraz trwają intensywne prace nad zerwaniem części granitowych płyt na placu między pałacem Poznańskich i hotelem Puro. W ich miejscu posadzone zostaną drzewa i krzewy.

Do działań miasta postanowiły włączyć się firmy mające swoje siedziby w najbliższej okolicy. Orange Polska, PwC, MakoLab, Warimpex, Puro Hotels i Commerzbank zostały partnerami nasadzeń i pokryją koszty późniejszego utrzymania nowych roślin.

Zmiany na placu przed Puro

Plac przed hotelem Puro bardzo się zmieni - zieleń pojawi się aż na 300 m2, powierzchnia biologicznie czynna zwiększy się o 750%, będzie także trzy razy więcej drzew. Na placu powstanie także ogródek.

- Chcemy, żeby ogródek, nad którym pracujemy był jedną z wizytówek tego placu i miejscem, w którym będzie można napić się wyśmienitej kawy w otoczeniu pięknej architektury. Dużą wartością całego projektu zazielenienia placu jest fakt, że większość firm sąsiadujących z placem bierze udział w tym przedsięwzięciu. Poczucie, że wspólnie zmieniamy tę przestrzeń jest bardzo budujące. Jestem przekonany, że wspólnie uda nam się stworzyć wyjątkową przestrzeń w naszym mieście – mówi Tomasz Rajkowski, Dyrektor Generalny PURO Hotel Łódź.

Dzięki współpracy z partnerami biznesowymi, na nasadzenia i pielęgnację zieleni na placu w kolejnych latach miasto otrzyma łącznie aż 170 tysięcy zł.

Łódzki biznes wspiera walkę z betonozą

- Zdecydowaliśmy się zaopiekować jedną z zielonych wysp na placu WOŚP, ponieważ w pełni utożsamiamy się z ideą wprowadzania zieleni do przestrzeni miejskiej i gorąco kibicujemy wszelkim inicjatywom, mającym na celu polepszanie komfortu życia w Łodzi. Skrzyżowanie Ogrodowej i Zachodniej to bez wątpienia obecnie jedna z wizytówek naszego miasta, a dla nas, MakoLabowiczów, to również codzienny widok z okien naszego biura w budynku Ogrodowa 8. Jako firma IT dostarczamy nowoczesne rozwiązania dla biznesu, których priorytetem jest wygoda i komfort ich użytkowania. Jako mieszkańcom Łodzi zależy nam na tym żeby mieszkać i pracować w ładnie zagospodarowanej przestrzeni. Cieszymy się, że możemy wspólnie o to zadbać – mówi Mirosław Sopek, Wiceprezes MakoLab SA.

- Bardzo się cieszymy, że bierzemy udział w akcji tworzenia bardziej zielonej Łodzi. Współpraca z miastem w tym projekcie była dla nas naturalna i oczywista. Jako PwC jesteśmy w Polsce już ponad 30 lat, a nasze biuro w Łodzi działa ponad 9. To nasz mały wkład w poprawę życia mieszkańców - dodaje Łukasz Koprowski, dyrektor łódzkiego biura PwC.