Plac Wolności we Włocławku według młodych architektów

Rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs na plac Wolności we Włocławku. Prezentujemy koncepcję pracowni JKL, która - choć nie zdobyła głównej nagrody - robi obiecujące wrażenie.

Włocławek rozstrzygnął konkurs na projekt przebudowy placu Wolności.

Celem projektu pracowni JKL, która zdobyła II nagrodę, było stworzenie współczesnej przestrzeni publicznej, czerpiącej z historii i jednocześnie odpowiadającej wyzwaniom XXI-wiecznych miast.

Głównym założeniem było uporządkowanie całości, zachowując wartościowe istniejące elementy zagospodarowania, jednocześnie kreując charakterystyczne i reprezentacyjne miejsce, będące wizytówką miasta.

W składzie pracowni znajduje się 3 architektów: Jakub Kozaczenko, Konrad Zaborski i Łukasz Modrzejewski.

Podstawową funkcją placu w koncepcji pracowni JKL jest funkcja komunikacyjna. Stąd duży nacisk na różne formy transportu i stworzenie węzła przesiadkowego. Składają się na to miejsca parkingowe, naziemne i podziemne, parkingi rowerowe, stanowiska wypożyczania rowerów, przystanek autobusowy i pawilon. Kolejna, równie ważna, jest funkcja reprezentacyjna. Plac Wolności miałby być ‘salonem miejskim’, przestrzenią, która na co dzień jest atrakcyjna dla mieszkańców i umożliwia organizację okolicznościowych wydarzeń. Szeroka i długa oś podzielona jest na pola w dwóch odcieniach, umożliwiając lokalizację tymczasowych obiektów w poszczególnych kwadratach.

Gabaryty wydłużonego, pustego placu mogą być wykorzystane przykładowo na celebrację lokalnych uroczystości, świąt państwowych, okresowych wydarzeń. Przestrzeń umożliwia wykorzystanie jej między innymi pod jarmark świąteczny, lodowisko, wystawę zabytkowych samochodów, festiwal food trucków, kino plenerowe, turniej koszykówki ulicznej i wiele innych.

Z kolei w przestrzeni zielonej, bardziej kameralnej, cichej i intymnej umieszczono funkcje stałe, rekreacyjne, uwzględniające potrzeby różnych grup wiekowych i społecznych. Znajdzie się tam miejsce dla rodzin z dziećmi chcących bawić się na placu zabaw, właścicieli czworonogów z przystosowanym wybiegiem dla psów, i wszystkich chcących spotkać się wspólnie przy scenie.

Założenia

Główna przestrzeń projektowanego placu, będąca ‘sercem’ całego założenia to prostokąt o proporcjach wynikających z proporcji przestrzeni ograniczonej istniejącą zabudową. Podziemny parking dzieli plac na pół, pozostawiając południowo-wschodnią część jako biologicznie czynną na gruncie rodzimym. Jednocześnie wprowadzono modularny podział na stropie garażu, porządkujący całość. Dwie części kontrastują ze sobą nie tylko funkcją, ale też formą – część utwardzona jest regularna i uporządkowana, natomiast część parkowa funkcjonuje w sposób naturalny, bez ustalonego odgórnie porządku. Przyjęta lokalizacja jest optymalna ze względu na istniejący drzewostan i zieleń niską.

Poprzez zaprojektowanie szerokiej, reprezentacyjnej alei zdecydowano się na podkreślenie głównej osi, biegnącej w linii prostej od Głównego Rynku, przez dzielnicę Południe, aż do położonej kilka kilometrów dalej dzielnicy Michelin. Przyjęta szerokość pozwala na widokowe połączenie ulic 3 Maja i Polskiej Organizacji Wojskowej, przy zachowaniu regularnego układu posadzki. Uporządkowana część placu, podzielona jest na dwie równe części. Jedna to aleja, stanowiącą trakt komunikacyjny i służącą do organizowania wydarzeń oraz druga - teren zielony, na którym w kwadratowych modułach znajdują się dywany kwiatowe naprzemiennie z trawami wysokimi.

Plac przecina poprzeczna oś, wychodząca z prostopadłej ulicy Zduńskiej wprost na teren zielony. Zaznaczona została poprzez rozcięcie części naturalnej i przeniesienie tam Pomnika Żołnierzy Polskich. Oś kontynuowana jest w głąb placu i zakończona jest planowanym pawilonem wyjściowym z parkingu wraz z rzeźbą Wita Płażewskiego i przystankiem autobusowym. Dodatkowym podkreśleniem osi oraz parkowego charakteru części naturalnej placu, jest płytki zbiornik na wodę, który w przyjemny dla oka sposób potęguje wrażenie otaczającej zieleni oraz akcentuje wagę pomnika znajdującego się na osi traktu.

Bardzo ważne w tej przestrzeni są istniejące już obiekty, charakterystyczne dla Placu Wolności – wspomniany Pomnik Żołnierzy Polskich, ceramiczna rzeźba Wita Płażewskiego i ślad dawnej pompy. Wszystkie zostają umieszczone w nieprzypadkowych miejscach i podkreślone widokowo.

Projektowane miejsce w założeniu ma stać się centrum przesiadkowym Włocławka, stąd konieczność zachowania ruchu samochodowego w jego obrębie. Jednocześnie powinna być to przestrzeń przede wszystkim dla ludzi, stąd planowane objęcie obszaru "strefą zabudowy". Tym samym dopuszczalna prędkość pojazdów wynosi 20 km/h, a piesi mogą poruszać się swobodnie po całej, projektowanej na jednym poziomie, posadzce.

Kierunek ruchu samochodowego został przyjęty z uwzględnieniem wytycznych dla organizacji ruchu w śródmieściu oraz istniejącej sieci komunikacji autobusowej. Zdecydowano się na zlikwidowanie ulicy 20 stycznia i włączenie tej przestrzeni do placu. Wjazd do garażu podziemnego zlokalizowano od najmniej reprezentacyjnej pierzei - od strony domu handlowego ‘Kujawiak’. Nad rampami zaplanowano przystanek autobusowy, z pawilonem wejściowym do garażu naprzeciwko. Rozwiązanie to pozwala na skupienie funkcji przesiadkowej w jednym miejscu i sprawne przedostanie się z przystanku komunikacji zbiorowej do parkingu. Planowany pawilon miałby stać się elementem charakterystycznym dla Placu Wolności.

Jezdnie, ścieżki rowerowe i chodniki zostały wydzielone nie jako fizyczna bariera, a jedynie wizualnie, poprzez krawężniki zrównane z poziomem posadzki. Zaprojektowano 34 miejsca parkingowe na poziomie terenu, w tym 4 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, przeznaczone na płatny postój krótkoterminowy. Przy północno-wschodniej pierzei znajduje się postój taksówek dla ośmiu samochodów. Komunikacja rowerowa poprowadzona została przez wydzieloną drogę rowerową dookoła założenia, ponadto zaprojektowano możliwość poruszania się po placu jak po ciągu pieszo-rowerowym.

Zieleń i rozwiązania proekologiczne

Koncepcja zakłada maksymalne możliwe zachowanie istniejących terenów zielonych i drzew, w szczególności liściastych. Południowo-wschodnia część, obecnie mocno zazieleniona planowana jest jedynie do uporządkowania, rekompozycji i zwiększenia powierzchni terenów chłonnych. Wszystkie istniejące drzewa znajdujące się w obrębie planowanego garażu są do przesadzenia.

Przeważająca część od strony domu handlowego ‘Kujawiak’ zaplanowana jest jako biologicznie czynna. Regularne pola miałyby zostać naprzemiennie wykorzystane pod zieleń niską i krzewy oraz dywany kwiatowe. Całość założenia uzupełniają drzewa projektowane po obu stronach ciągów samochodowych przy wszystkich pierzejach. Gatunki drzew zostały wybrane nieprzypadkowo – przystosowane są do trudnych warunków miejskich, w zależności od lokalizacji różnią się wielkością i kształtem korony. Ze względu na ograniczenia powierzchni wegetacyjnej na stropie garażu zaplanowano gatunki niskie i owocujące – głóg jednoszyjkowy i jarząb pospolity. Drzewa projektowane przy pierzejach (klony, lipy, kasztanowce) są tradycyjnymi Polskimi odmianami, sprawdzonymi w miastach i mogą osiągać większe rozmiary.

Pozostawienie w wielu miejscach powierzchni nieutwardzonej ma na celu wspomaganie retencji wód opadowych, częściowo rekompensując budowę podziemnej kubatury. Aby ułatwić spływ deszczówki posadzkę zaprojektowano z minimalnym spadkiem w kierunku zieleni. Dodatkowo zaplanowano podziemne zbiorniki retencyjne, z których woda mogłaby być wykorzystywana do nawadniania roślin w przestrzeni placu.

Posadzka nie posiada żadnych barier architektonicznych, znacznych różnic poziomu terenu, krawężników, jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, podobnie jak garaż podziemny. Zarówno w garażu jak i w przestrzeni placu przewidziano odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W koncepcji położono bardzo duży nacisk na pieszych i rowerzystów oraz zrównoważony transport. Zaplanowano stanowiska wypożyczania rowerów miejskich, miejsca parkingowe dla rowerzystów i stanowiska ładowania pojazdów elektrycznych. Dach pawilonu do garażu wykorzystano na lokalizację paneli fotowoltaicznych, wspomagających oświetlenie wejścia do

parkingu i części oświetlenia miejskiego.

Rozwiązania materiałowe i wyposażenie techniczne

Materiał użyty w posadzkach to delikatnie fakturowane prostokątne płyty betonowe, jasno i ciemnoszare. Układane z przesunięciem nawiązują do dawnego sposobu ułożenia posadzki Placu Wolności. Ograniczenie materiału do jednego, różniącego się, w zależności od lokalizacji, jest rozwiązaniem ekonomicznym, biorąc pod uwagę powierzchnię placu. Zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy utwardzonym a biologicznie czynnym pozwala na zbalansowanie kosztów wykonania i utrzymania całości.

Projektowane indywidualne meble miejskie czerpią z geometrii placu – są one ortogonalne, złożone z prostokątnych w przekrojach elementów. Zaproponowano szereg mebli – ławki, kosze na śmieci, lampy, stojaki rowerowe. Dwie osie podkreślono przez umieszczenie wzdłuż nich oświetlenia posadzkowego, umożliwiającego interaktywną iluminację. Dodatkiem do mebli jest proponowany pawilon gastronomiczny. W celu uporządkowania i ujednolicenia estetycznego wszystkich elementów placu zaprojektowano wzorcowy pawilon, który mógłby być finansowany przez właścicieli lokali gastronomicznych w parterach budynków.

Płyta placu miałaby być wyposażona w szereg obiektów infrastrukturalnych, pomagających w codziennym i okolicznościowym funkcjonowaniu – gniazda montażowe masztów flagowych, choinki bożonarodzeniowej z zasilaniem elektrycznym, punkty zasilania jarmarku świątecznego wzdłuż głównej alei, punkty zasilania ogródków gastronomicznych przy pierzejach. Istotne jest również zapewnienie punktów poboru wody do podlewania roślin, czyszczenia posadzki, zasilania stanowisk schładzających z mgłą latem. W narożnikach placu i wzdłuż osi poprzecznej planuje się lokalizację monitoringu miejskiego.