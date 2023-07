Plac zabaw w Katowicach przejdzie metamorfozę

Plac zabaw przy ul. Wieżowej przejdzie metamorfozę. Będą nowe nawierzchnie i nowe urządzenia zabawowe. Do przetargu stanęły trzy firmy.

REKLAMA

Trzy firmy stanęły w przetargu na remont placu przy ul. Wieżowej w Katowicach.

W ramach planowanych prac zamontowane zostaną m.in. nowe urządzenia zabawowe, elementy małej architektury oraz meble miejskie.

Na placu zabaw znajdują się trzy typy nawierzchni – z kostki betonowej, trawiasta i syntetyczna.

Jedną z atrakcji na nowym placu będzie mała skałka wspinaczkowa wykonana z elementów o antypoślizgowej strukturze z uchwytami wspinaczkowymi.

Projekt remontu placu wykonała firma Arch Studio z Mikołowa.

Pod koniec czerwca Zakład Zieleni Miejskiej otworzył oferty w przetargu na modernizację placu zabaw przy ul. Wieżowej w Katowicach. W ramach planowanych prac zamontowane zostaną m.in. nowe urządzenia zabawowe, elementy małej architektury oraz meble miejskie. Naprawiona zostanie nawierzchnia placu – zarówno z kostki betonowej, jak i syntetyczna.

Strefy aktywności, czy też place zabaw to miejsca często odwiedzane przez rodziny z dziećmi. Taka przyjazna przestrzeń z jednej strony pozwala dzieciom bawić się z rówieśnikami na świeżym powietrzu, a z drugiej strony integruje lokalną społeczność. Infrastruktura zatem musi być przede wszystkim bezpieczna, dlatego nasze miejskie jednostki na bieżąco prowadzą monitoring stanu technicznego placów zabaw i dokonują drobnych napraw, jednak co jakiś czas konieczne są większe remonty, tak jak w przypadku tego na placu zabaw przy ul. Wieżowej – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Trzech chętnych do remontu

Do przetargu na remont placu zabaw stanęły trzy firmy. Najtańszą ofertę złożyła firma Weran Sp. z o.o. z Wrocławia, która zaproponowała realizację inwestycji za niecałe 120 tys. zł. Pozostałe propozycje złożyły firmy OK Projekt Jakub Okularczyk oraz Baugart Sp. z o.o. z Knurowa, oferując kolejno prawie 180 tys. zł i ponad 265 tys. zł. Kwota, jaką Zakład Zieleni Miejskiej planował przeznaczyć na to zadanie to ponad 140 tys. zł. Teraz trwa weryfikacja formalno-prawna złożonych ofert.

Dzieci będą miały nowe urządzenia

Teren placu zabaw to prawie 1300 mkw, a projekt jego rewitalizacji wykonała firma Arch Studio z Mikołowa. Remont ma się zakończyć po 15 tygodniach od podpisania umowy.

Na placu zabaw znajdują się trzy typy nawierzchni – z kostki betonowej, trawiasta i syntetyczna. Remont nawierzchni z kostki zakłada najpierw usunięcie górnej warstwy, ułożenie podsypki cementowo-piaskowej i nowej kostki w kolorze szarym. Teren pod nawierzchnię trawiastą zostanie zrekultywowany. Nawierzchnia syntetyczna znajdzie się pod nowymi urządzeniami zabawowymi. Musi ona być bezpieczna, monolityczna, a także posiadać certyfikat dopuszczający stosowanie na placach zabaw – mówi dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej Mieczysław Wołosz.

Na placu zabaw znajdzie się wiele nowych urządzeń dla dzieci. Jednym z nich jest mała skałka wspinaczkowa wykonana z elementów o antypoślizgowej strukturze z uchwytami wspinaczkowymi. Jej wysokość nie przekroczy 70 cm. Kolejne urządzenia, które wzbogacą ofertę tego placu zabaw, to: zjazd linowy ,,tyrolka”, huśtawka z płaskim siedziskiem oraz mała bramka do piłki nożnej. Oprócz tego zostanie zamontowana ławka z oparciem i podłokietnikami, stolik z dwoma ławkami oraz zacienienia piaskownicy i ławek.

W istniejącym domku wymieniona zostanie pęknięta część daszku, a w karuzeli linowej uszkodzone siedziska wraz z łańcuchami zabezpieczonymi gumową powłoką. W zestawie ze zjeżdżalnią wymieniona zostanie siatka prowadząca na trap.