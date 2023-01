Planetarium Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie już gotowe. Kiedy oficjalne otwarcie?

Planetarium w Morskim Centrum Nauki jest już ukończone. Rozpięta na trzech kondygnacjach "lewitująca" kula planetarium to serce Morskiego Centrum Nauki. To miejsce w którym łączy się oryginalna architektura ze światem nauki i zaawansowanymi technologiami.

Projekt obiektu wykonało warszawskie biuro PPA Piotr Płaskowicki i Architekci.

Otwarcie Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie zaplanowano na maj 2023 r.

Planetarium Morskiego Centrum Nauki ma jeden z najnowocześniejszych systemów, w skład którego wchodzi cyfrowy system projekcyjny "full dome" 3D o rozdzielczości 8 K złożony z pięciu projektorów, dziesięciu komputerów generatorów obrazu z oprogramowania SkyExplorer oraz wysokiej klasy systemu audio.

Lot statkiem kosmicznym i obserwacja łazików

Mózgiem systemu planetaryjnego jest oprogramowanie SkyExplorer, które umożliwia prezentację pokazów astronomicznych, filmów popularno-naukowych, grafik 3D tworzonych w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie oferuje nieograniczony dostęp do katalogów i baz online: ciał niebieskich, planet, supernowych, egzoplanet, pulsarów, asteroidów, komet, kwazarów, naturalnych i sztucznych satelitów oraz wielu innych obiektów. Dzięki zaawansowanej technologii istnieje możliwość oglądania konstelacji czy astronomicznych punktów orientacyjnych. Możliwy jest lot statkiem kosmicznym oraz obserwacja łazików i lądowników.

Planowane są również pokazy z użyciem specjalnego programu symulacyjnego do projekcji gwiezdnych, co da możliwość przyjrzenia się z bliska obiektom znajdującym się w kosmosie, fot. Lesław Kopecki

Planowane są również pokazy z użyciem specjalnego programu symulacyjnego do projekcji gwiezdnych, co da możliwość przyjrzenia się z bliska obiektom znajdującym się w kosmosie. Pokazy będą dotyczyły również tematyki związanej z astronomią, fizyką, chemią i biologią.

Jedną z ciekawszych form prezentowanych w planetarium będą pokazy przygotowane w technologii 3D. Widz takiego wydarzenia ulega złudzeniu, że znajduje się w centrum akcji. Dzięki urządzeniom i oprogramowaniu widzowie będą mogli „podróżować” nie tylko do odległych zakątków kosmosu, ale także do wnętrza Ziemi czy na dno oceanów.

Kula planetarium. Do jej wykonania potrzeba było 160 metrów sześciennych betonu, do produkcji którego zużyto 640 worków 25 kilogramowych cementu, fot. Jarosław Dobrzyński

Kula planetarium ma średnicę 13 metrów i powierzchnię 531 mkw. Grubość ścian wynosi 30 cm. Do jej wykonania potrzeba było 160 metrów sześciennych betonu, do produkcji którego zużyto 640 worków 25 kilogramowych cementu. Kula jest zawieszona na szkieletowej konstrukcji budynku w taki sposób, by sprawiać wrażenie unoszącej się w powietrzu bez podparcia. W jej wnętrzu przewidziano miejsce na niewielką scenę, gdzie można organizować występy artystyczne.

Planetarium pomieści 41 widzów. Otwarcie Morskiego Centrum Nauki zaplanowano na maj 2023 r.