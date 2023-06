Planują budynek mieszkaniowo-usługowy na Białołęce. Najpierw wyremontują szkołę

Grupa Antczak rozpoczyna drugi etap remontu szkoły na warszawskiej Białołęce. To wyraz zaangażowania spółki w długofalowy rozwój dzielnicy w związku z planowaną inwestycją mieszkaniowo-usługową przy ul. Światowida.

W okresie wakacyjnym Grupa Antczak sfinansuje i zrealizuje drugi etap remontu Szkoły Podstawowej nr 314 im. Przyjaciół Ziemi na warszawskiej Białołęce.

W te wakacje wyremontowana zostanie część korytarzy, klatek schodowych, świetlice oraz izolacja podziemnej kondygnacji głównego budynku szkoły; powstanie nowy podjazd przy wejściu głównym.

Łączna wartość prac w szkole, wykonywanych w latach 2022 – 2023, wyniesie około 2,8 mln zł.

W ramach inwestycji przy ul. Światowida przygotowywany jest nowoczesny budynek mieszkaniowo-usługowy o eleganckiej ceglanej fasadzie. Autorem projektu architektonicznego jest renomowana warszawska pracownia BBGK Architekci. Budynek, położony naprzeciwko ratusza Dzielnicy Białołęka, pomieści 105 mieszkań o wysokim standardzie oraz 8 lokali usługowych.

fot. mat. pras. Grupa Antczak

Na etapie przygotowania inwestycji Grupa Antczak zdecydowała się na sfinansowanie i realizację pakietu dodatkowych świadczeń na rzecz społeczności lokalnej. Elementem tych świadczeń jest kompleksowy remont Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów 3. Łączna wartość prac w szkole, wykonywanych w latach 2022 – 2023, wyniesie około 2,8 mln zł.

Białołęka to od lat najszybciej rozwijająca się dzielnica Warszawy, gdzie sprowadza się najwięcej młodych rodzin z dziećmi. Uczniów przybywa w szybkim tempie, więc jako samorząd robimy wszystko, aby zapewnić im jak najlepsze warunki do nauki. Dlatego remont części budynku Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów 3 to potrzebna i oczekiwana inwestycja – mówi Izabela Ziątek, zastępca burmistrza dzielnicy Białołęka, odpowiedzialna m.in. za oświatę.

Pora na drugi etap prac

Pierwszy etap prac remontowych, zrealizowany przez Grupę Antczak w ubiegłym roku, obejmował gruntowną naprawę pokrycia dachowego sali gimnastycznej i części wejściowej głównego budynku szkoły, a także wymianę podłogi sali gimnastycznej na nowoczesną nawierzchnię syntetyczną.

W te wakacje wyremontowana zostanie część korytarzy, klatek schodowych, świetlice oraz izolacja podziemnej kondygnacji głównego budynku szkoły. Wymienione zostaną schody prowadzące do budynku, a dzięki nowemu podjazdowi wejście główne do szkoły będzie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i rodziców z małymi dziećmi.

Budynek nauczania początkowego zyska tzw. opaskę odwadniającą wraz z nowym cokołem i panelami elewacyjnymi. Grupa Antczak wymieni też nawierzchnię na placu zabaw, co – w połączeniu z pozyskanymi przez szkołę urządzaniami i zabawkami – pozwoli stworzyć nową przestrzeń relaksu dla najmłodszych.

Cieszymy się z długofalowej, partnerskiej współpracy z władzami Białołęki. Jako odpowiedzialny inwestor, chcemy angażować się w rozwój dzielnicy, w której przygotowujemy naszą sztandarową inwestycję przy ul. Światowida. Poza remontem pobliskiej szkoły, który zakończymy w tym roku, będziemy także odpowiadać za budowę skrzyżowania ulic Światowida i Milenijnej. Realizacja tej inwestycji pozwoli uspokoić okoliczny ruch, poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i stanie się zalążkiem nowego centrum lokalnego – podkreśla Marcin Antczak, CEO Grupy Antczak.

Zgodę na realizację inwestycji przy ul. Światowida wyraziła Rada m.st. Warszawy w sierpniu 2021 roku w trybie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.