Plaża w Gdyni Orłowo znów jest szeroka

Mieszkańcy i turyści ponownie mogą cieszyć się szeroką plażą w Orłowie, podaje portal miejski Gdynia.pl.

Urząd Morski w Gdyni zakończył właśnie pierwszy etap refulacji. Prace rozpoczęto na początku czerwca.

Obecna refulacja jest największą w historii Orłowa. Jej koszt to blisko 4,5 mln zł.

Drugi etap rozpocznie się pod koniec wakacji.

To nie pierwsze odtworzenie plaży w Orłowie, poprzednie miało miejsce wiosną 2020 roku. Wtedy Urząd Morski kosztem 2,5 mln zł poszerzył o 40 metrów uszczuploną przez żywioł plażę na kilometrowym odcinku od mola do sceny letniej Teatru Miejskiego, wykorzystując do tego celu piasek pozyskany z dna morskiego przy molo w Sopocie.

Po niespełna dwóch latach sytuacja się powtórzyła – styczniowe sztormy, cofka i wichury sprawiły, że najbardziej abrazyjny, czyli narażony na działanie fal morskich odcinek trójmiejskiego wybrzeża znów znalazł się pod wodą.

Urząd Morski znów musiał przystąpić do ratowania plaży, przeprowadzając największą w historii Orłowa refulację, której koszt to blisko 4,5 mln zł. Prace rozpoczęły się na początku czerwca. Tym razem użyto piasku pozyskanego podczas modernizacji falochronu w Porcie Północnym w Gdańsku. Prace rozłożono na dwa etapy, z przerwą na wakacje, by mieszkańcy i turyści mogli cieszyć się urokami tutejszego kąpieliska.

Drugi, zaplanowany na wrzesień etap prac nie będzie ostatecznym działaniem, mającym na celu zabezpieczenie linii brzegowej.