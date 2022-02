PLGBC z dofinansowaniem na ekoprojektowanie budynków cyrkularnych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło listę projektów dofinansowanych w konkursie dotyczącym GOZ. W pilotażowym naborze "Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym, w Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu“, finansowanym ze środków Funduszy norweskich i EOG oraz budżetu państwa znalazł się projekt CIRCON, który będzie realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Projekt CIRCON – Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie: ekoprojektowanie budynków cyrkularnych, będzie realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, we współpracy z Politechniką Śląską oraz siostrzaną green building council w Islandii. Aktywności zaplanowano w okresie od 02.2022 r. do 04.2024 r.



Spośród 50 zgłoszonych projektów Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyłoniło te, które przyczynią się do: ograniczenia zużycia surowców oraz zwiększenia efektywności ich wykorzystania na każdym etapie cyklu życia produktu, realizacji działań związanych ze zrównoważoną produkcją przemysłową, zrównoważoną konsumpcją oraz biogospodarką, możliwości wdrożenia innowacyjnych i łatwych do powielania rozwiązań, wzrostu świadomości i wiedzy społeczeństwa w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.