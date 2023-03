Pływalnia w Starachowicach znów zachwyca. Koszt inwestycji wyniósł ponad 3 mln zł

Starachowicka Kryta Pływalnia ma znów zachwycić miłośników sportów wodnych korzystających z obiektu przy ulicy Szkolnej. Największy od 12 lat kompleksowy remont pływalni został zakończony. Obiekt został właśnie oddany do użytku.

Dobiegł końca największy remont Krytej Pływalni od początku jej funkcjonowania. Po 12 latach istnienia pływalnia doczekała się gruntownej modernizacji, która zachęca do skorzystania z licznych atrakcji. Remont obejmował praktycznie cały obiekt, rozpoczynając od dachu, a kończąc na podbaseniu i wymianie przestarzałych oraz wyeksploatowanych urządzeń. Pływalnia po zmianach to nowe rozwiązania technologiczne, poprawa komfortu użytkowania, oszczędniejsza eksploatacja i nowe wyposażenie obiektu.

Kryta Pływalnia to bez wątpienia najczęściej używany obiekt sportowy w mieście. W okresie funkcjonowania każdego z dnia z basenu i strefy SPA korzystało kilkaset osób, a miesięcznie ta liczba sięgała ponad 10 tysięcy osób. Teraz te liczby powinny być jeszcze większe.

Cieszymy się z faktu, że prace związane z remontem pływalni zostały zakończone. Kompleksowy remont został przeprowadzony po raz pierwszy od 12 lat, a więc od momentu powstania obiektu. Remont kosztował ponad 3 miliony złotych i podzielony był na etapy prac, których realizatorem byli różni wykonawcy wyłonieni w postępowania przetargowych. W ramach przeprowadzonych prac wykonano między innymi nowe połacie dachowe, nowe sufity, oraz wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa. Na pływalni na nowo zaaranżowaliśmy strefę spa. Na korzystających czeka zupełnie nowa sauna i strefa odnowy biologicznej, a także sauna mokra czy komnata solna z tężnią solankową. Miłośnicy tej części spa będą mogli korzystać ze specjalnie organizowanych dla niech wieczorów saunowych. Chcemy wprowadzać nową kulturę saunowania i będziemy zachęcać wszystkich do stosowania się do regulaminowych zaleceń w tym zakresie – podkreśla Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek.

Prace w budynku pływalni przebiegały wielotorowo. Wymiana wyeksploatowanych urządzeń oraz montaż nowych, usprawniających funkcjonowanie obiektu, a przede wszystkim zastosowanie nowoczesnych rozwiązań przyniesie oszczędności w jego użytkowaniu.

Bardzo ważnym elementem zakończonego remontu były prace na podbaseniu. Dotyczyły one wymiany pomp, silników, zaworów czy elementów oczyszczania wody, których prawidłowe funkcjonowanie jest kluczowe dla każdego basenu. Prace remontowe i naprawcze przeprowadzono również na nieckach basenowych, zjeżdżalni, szatniach, przebieralniach, trybunach, korytarzach, łazienkach. Korzystający z pływalni będą mogli zauważyć nowe płytki na podłogach, a także nowy system bramek oraz czytniki czasu w strefie SPA i system monitoringu.

Na zmodernizowanym obiekcie mieszkańcy zauważą również nowe elementy wyposażenia obiektu.

Komnata solna jest większa, rozbudowana i połączona z tężnią. Większa sauna pozwala na organizację seansów saunowych z saunamistrzami. Nowością jest siłownia mokra wyposażona w urządzenia służące do ćwiczeń w wodzie, typu bieżnia, rowerek. Pozwoli to na prowadzenie rehabilitacji osób z problemami zdrowotnymi lub wzmocnienie treningu wyczynowego. Zakupione zostały również deski do aqua aerobiku i inne elementy pływające do dyspozycji osób korzystających z basenu. Wprowadzane zmiany to także odpowiedź na uwagi i sugestie zgłaszane przez osoby odwiedzające pływalnię. W miarę możliwości finansowych i dzięki zastosowanym modyfikacjom obiekt ten zapewnia użytkownikom lepszy komfort, jakość i estetykę – zapewnia Krzysztof Szczygieł, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, którego pracownicy aktywnie włączyli się w prace wykończeniowe obiektu.