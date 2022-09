Po 9 latach pociągi wracają na linię Goleszów - Cieszyn. Pojadą z przebudowanych peronów

Po 9 latach znów możliwe stanie się podróżowanie pociągiem z Goleszowa do Cieszyna. Podróżni skorzystają z odnowionych, lepiej wyposażonych peronów.

Po 9 latach pociągi znów pojadą po linii Skoczów – Goleszów – Cieszyn. Będzie to dużym ułatwieniem dla mieszkańców, studentów, turystów.

Pasażerowie skorzystają z wygodnych stacji Cieszyn i Goleszów oraz komfortowych przystanków Cieszyn Uniwersytet, Bażanowice i Goleszów Górny.

Kończą się prace na linii Skoczów – Wisła.

Wartość inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. to 460 mln zł.

Efektem prac PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. będzie lepszy dostęp do kolei oraz wygodne połączenie do Cieszyna. Po 9 latach znów możliwe stanie się podróżowanie pociągiem z Goleszowa do Cieszyna. Ten odcinek składy pokonają w 11-12 minut.

W stacji Cieszyn przebudowano dwa perony, co wpływa na większy komfort podróżowania. Obiekty podwyższono i wyposażono w wiaty, ławki, oświetlenie, nagłośnienie i tablice informacyjne. Nawierzchnia peronów jest antypoślizgowa. Osoby z ograniczoną możliwością poruszania się korzystają z pochylni.

Wygoda podróżowania będzie zapewniona także ze stacji Goleszów oraz przystanków Skoczów Bładnice, Goleszów Górny, Bażanowice, Cieszyn Uniwersytet (kiedyś Mnisztwo). Ten ostatni został przesunięty około 1,5 km i znajduje się teraz w dogodniejszej dla uczniów i studentów lokalizacji.

Stacja Cieszyn: widok z lotu ptaka na dwa nowe perony, fot. Adam Roik, fot. mat. PKP PLK

Na całym szlaku Goleszów – Cieszyn wymieniono prawie 10 km toru i sieci trakcyjnej. Pociągi pojadą z prędkością do 80 km/h. Przebudowa objęła 11 przejazdów kolejowo-drogowych i 2 przejścia dla pieszych wraz z urządzeniami zabezpieczającymi. Zostało zrewitalizowanych lub przebudowano prawie 40 obiektów inżynieryjnych.

Inwestycja jest realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. także na odcinku Bronów (Chybie) – Wisła Głębce. Pociągi kursują po nowym torze od Bronowa do Skoczowa, a pasażerowie wsiadają i wysiadają z pociągu na nowym przystanku Skoczów Bajerki oraz przebudowanych peronach na stacjach Pierściec i Skoczów, a także na przystankach Chybie Mnich i Zaborze. Prace na trasie Goleszów – Wisła Głębce zakończą się w listopadzie br.

Wartość projektu „Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów – Bieniowiec – Skoczów – Goleszów – Cieszyn / Wisła Głębce” to prawie 460 mln zł, z czego 85% jest dofinansowane w ramach unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.