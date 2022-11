Po dekadzie Hyatt wraca do Polski. Zaglądamy do wnętrz projektu MIXD

W Krakowie swoje podwoje otworzył hotel Hyatt Place. We wnętrzach panuje design w stylu urban jungle nawiązujący do pobliskich parków i symboli miasta. Za wnętrzami stoi MIXD.

REKLAMA

Pierwszy hotel amerykańskiej sieci został właśnie oficjalnie otwarty w samym sercu stolicy Małopolski.

Do dyspozycji gości jest 216 pokoi z wyodrębnionymi strefami do pracy i relaksu, przestronne patio, całodobowe centrum fitness i sklep, a także lobby bar i restauracja ZOOM.

Charakterystyczna czarna bryła hotelu skrywa surowe wnętrza zaprojektowane w stylu „urban jungle”. Architektura nawiązuje do pobliskich parków.

Design komponuje się z oryginalnymi dziełami polskiego ilustratora Karola Banacha, będącymi artystyczną interpretacją symboli Krakowa, takich jak Smok Wawelski, Lajkonik czy obwarzanek.

Projekt wnętrz stworzyła pracownia MIXD.

Po blisko 10 latach Hyatt wrócił do Polski, potwierdzając tym samym zaangażowanie w rozwój swoich marek w Europie. Pierwszy hotel amerykańskiej sieci został właśnie oficjalnie otwarty w samym sercu stolicy Małopolski. Hyatt Place Krakow, zarządzany przez Hotel Professionals Management Group, oferuje 216 przestronnych pokoi i prawie 150 mkw. powierzchni konferencyjnej. Inwestorem jest konsorcjum Core Development, Wirth Group i Weyhouse Hospitality.

Wnętrza nowo otwarte Hyatt Place Kraków, fot. mat. prasowe

Hyatt Place to unikatowy koncept oparty na funkcjonalnie zaprojektowanych przestrzeniach, innowacyjnej obsłudze i całodobowych udogodnieniach. Oferta hotelu Hyatt Place Krakow skierowana jest do podróżujących, którzy szukają praktycznych i wygodnych rozwiązań w konkurencyjnych cenach. Do dyspozycji gości jest 216 pokoi z wyodrębnionymi strefami do pracy i relaksu, przestronne patio, całodobowe centrum fitness i sklep, a także lobby bar i restauracja ZOOM. Wszystkie pomieszczenia są przyjazne zwierzętom, a właściciele czworonogów dostają pakiety powitalne dla swoich pupili.

Hyatt Place Krakow zlokalizowany jest przy krakowskich Błoniach - zielonych płucach miasta królów polskich. Lokalizacja ta jest bardzo dobrze skomunikowana z resztą miasta. W pobliżu znajduje się Rynek Główny, Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Narodowe czy Kopiec Kościuszki.

Urban jungle z elementami folkloru miejskiego

Charakterystyczna czarna bryła hotelu skrywa surowe wnętrza zaprojektowane w stylu „urban jungle”. Widoczne nawiązania do architektury pobliskich parków oraz artystycznych tradycji miasta odzwierciedlają charakter wyjątkowej lokalizacji obiektu. Naturalne materiały, takie jak beton, stal i drewno, przełamane zostały dużą ilością zieleni i urozmaicone detalami w kolorze fioletu. Design komponuje się z oryginalnymi dziełami polskiego ilustratora Karola Banacha, będącymi artystyczną interpretacją symboli Krakowa, takich jak Smok Wawelski, Lajkonik czy obwarzanek.

Restauracje z ogrodem zimowym

W Hyatt Place Krakow funkcjonuje ZOOM Restaurant oraz ZOOM Lounge & Bar, który łączy się z ogrodem zimowym. Oba miejsca charakteryzują się swobodną atmosferą i są w pełni otwarte dla mieszkańców Krakowa i odwiedzających hotel turystów.

Wnętrza nowo otwarte Hyatt Place Kraków, fot. mat. prasowe

O podniebienia gości, tworząc kartę menu, zadbał ceniony szef kuchni Miłosz Kowalski, który swoje doświadczenie zdobywał w renomowanych hotelach w Polsce i Wielkiej Brytanii. W kulinarnym repertuarze restauracji prym wiodą sezonowe dania inspirowane lokalną kuchnią i międzynarodowymi klasykami. Natomiast znajdujący się przy recepcji hotelowej całodobowy The Market, oferuje szeroki wybór produktów na wynos, od przekąsek, sałatek i kanapek po soki, zimne napoje bezalkoholowe i świeżo parzoną kawę oraz asortyment wybranych dań gotowych.