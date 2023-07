Po latach przystanek w Dąbrowie Górniczej będzie odbudowany

Przystanek Dąbrowa Górnicza Tworzeń zostanie odbudowany po latach.

Po latach zostanie odbudowany przystanek Dąbrowa Górnicza Tworzeń.

Zostanie połączony z istniejącą kładką na al. Piłsudskiego.

Przystanek będzie dopasowany do obsługi osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na zaprojektowanie zadania.

Po latach zostanie odbudowany przystanek Dąbrowa Górnicza Tworzeń. Przystanek będzie połączony z istniejącą kładką na al. Piłsudskiego i dostosowany do obsługi podróżnych z ograniczoną możliwością poruszania się. Komunikację ułatwią windy. Linia zostanie przedłużona do przystanku Dąbrowa Górnicza Gołonóg. Projekt obejmie modernizację 3 km torów od Strzemieszyc do Huty Katowice oraz odbudowę 3 km torów i sieci trakcyjnej na odcinku od Huty Katowice do Gołonoga.

Dla zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górn. Strzemieszyce – Dąbrowa Górn. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg” przewidziano prace projektowe w latach 2024 – 2026, a budowę w latach 2027 – 2029. Szacowana wartość całego zadania (prace projektowe i budowlane) to 116 mln zł. Przetarg jest ważnym krokiem do realizacji zadań z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.

Na liście podstawowej Programu w województwie śląskim jest osiem projektów o szacowanej wartości ponad 2 mld zł.

Program Kolej+ zaplanowano do realizacji do 2029 r.