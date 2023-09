Po latach wznawiają budowę najwyższego budynku świata

Burj Khalifa może niedługo przestać być najwyższym budynkiem na świecie. W Arabii Saudyjskiej po latach przerwy ma zostać wznowiona budowa Jeddah Tower.

Jeddah Tower, której szkielet od lat stoi na pustyni i straszy ma wreszcie doczekać się zakończenia budowy.

Deweloper Jeddah Economic Company ogłosił przetarg na nowego wykonawcę, który dokończy budowę budynku, mającego być docelowo najwyższym na świecie.

Jeddah Tower ma przekroczyć barierę 1000 metrów wysokości.

Za projektem stoi amerykańskie studio Adrian Smith + Gordon Gill Architecture.

Jeszcze w 2013 roku w mieście Dżudda w Arabii Saudyjskiej rozpoczęła się budowa wieżowca Jeddah Tower, pierwszego w historii ludzkości budynku, który ma przekroczyć barierę 1000 metrów wysokości (dla porównania, obecnie najwyższy na świecie Burj Khalifa ma 828 m wysokości).

Zaprojektowany przez amerykańskie studio Adrian Smith + Gordon Gill Architecture gmach ma być częścią większego projektu Jeddah Economic City. Pierwotnie budowa wieżowca miała zakończyć się w 2018 roku.

Wizualizacja przedstawiająca Jeddah Tower (pierwotnie nazywaną Kingdom Tower), fot. Jeddah Economic Company/Adrian Smith + Gordon Gill Architecture

Budowa gmachu, który ma prześcignąć wysokością Burj Khalifa trwa już niemal dekadę. Na początku wszystko szło po myśli, a w 2014 roku ukończony został 4-piętrowy fundament. Jednak już w 2017 roku została wstrzymana, a obecnie zdjęcia z placu budowy ukazują stojący na pustyni szkielet.

To ma się jednak niebawem zmienić! Wydawany w Dubaju magazyn Middle East Economic Digest (MEED) poinformował w artykule z 13 września o tym, że prace nad inwestycją zostaną wznowione. Według MEED deweloper Jeddah Economic Company (JEC) zaprosił wykonawców do składania ofert na wykonanie konstrukcji rekordowego gmachu. Termin to koniec bieżącego roku. Wśród zaproszonych wykonawców są m.in. firmy lokalne, firmy z Chin, Korei Południowej, ale także europejski Strabag czy Skanska.

W Jeddah Tower znaleźć się ma między innymi hotel marki Four Seasons, apartamenty mieszkalne i biura. Budynek ma także zaoferować najwyżej położony na świecie taras widokowy.