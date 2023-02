Po ośmiu latach Fort Wola powrócił na mapę Warszawy. Nowy design, klimatyczny food court i żyrafa

Modernizacja Fortu Wola w Warszawie to jedna z najgłośniejszych inwestycji handlowych ostatnich kilku lat. Centrum handlowe było zamknięte przez osiem lat, by 16 lutego br. powrócić w nowej odsłonie.

Centrum handlowe Fort Wola jest pierwszym obiektem w Polsce, który został wyłączony z użytkowania na 8 lat.

Trwające ponad pół roku prace budowlane pozwoliły stworzyć inwestorowi firmie Mayland większą przestrzeń dla sklepów i usług.

Nowy Fort Wola to dwupoziomowe centrum handlowe, w tym 72 sklepy, lokale usługowe i strefa dla najmłodszych Fort Kids.

Za projektem przebudowy stoją architekci z firmy Mayland. Głównym architektem odpowiedzialnym za projekt był Piotr Ostrowski.

Wnętrze obiektu przeszło gruntowną metamorfozę, a do najnowszych trendów dopasowywana jest nie tylko oferta sklepów, ale także segment customer experience. Jednym z kluczowych elementów wchodzącym w skład kompleksowej modernizacji Fortu Wola jest zmiana designu, odnowienie części wspólnych: korytarzy, łazienek, powstanie również wygodny i klimatyczny food court.

Zmienił się design i przybyła... żyrafa

Architekci z firmy Mayland przygotowali projekt dostosowany do panujących trendów, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Głównym architektem odpowiedzialnym za projekt był Piotr Ostrowski.

Nie zabrakło również nawiązania do historii Woli, czego przykładem jest niemal 3-metrowa żyrafa będąca jednym z centralnych punktów odnowionego food courtu. Inspiracją były przeprowadzone w 1968 Biennale Rzeźb z Metalu, podczas których artyści tworzyli dzieła ze złomu przekazanego przez fabryki wolskie. Jedną z nich była znana mieszkańcom żyrafa, która stała się inspiracją dla symbolu odnowionego Fortu Wola.

Nie zabrakło również nawiązania do historii Woli, czego przykładem jest niemal 3-metrowa żyrafa będąca jednym z centralnych punktów odnowionego food courtu, fot. Mayland

Fort Wola postawił również na nową identyfikację wizualną. Dotychczasowy, historyczny już logotyp powędrował do muzeum neonów, gdzie zostanie poddany renowacji i zostanie jednym z eksponatów.

Głównym operatorem spożywczym centrum Fort Wola jest Kaufland, zaś kolejnym dużym najemcą jest HalfPrice i CCC. Przygotowana została również strefa do zabawy i relaksu dla najmłodszych: Fort Kids o powierzchni 600 mkw.

Grupa LPP otworzy aż trzy sklepy: Sinsay, House i Cropp w zmodernizowanym Forcie Wola. Do grona najemców Fort Wola należą także: TEDI , Maxi Zoo, Pepco Dealz, Empik, Vision Express, Rossman, Hebe , Wyjątkowy Prezent, AM Jubiler, YES, biura podróży: Itaka i TUI, Style Optic. Dodatkowo w ciągu trzech najbliższych miesięcy oferta Fortu Wola zostanie uzupełniona o KFC, 147 Break, Jean Louis David a także pierwszy w Polsce sklep niemieckiej sieci Woolworth.