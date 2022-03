Po pięciu latach mamy finał. Flagowa inwestycja Skanska w Krakowie zaprojektowana przez Moon Studio

Piąty budynek krakowskiego kompleksu High5ive otrzymał pozwolenie na użytkowanie. Dobiegła końca realizacja całego projektu, który dostarczył na rynek biurowy 70 tys. mkw. przestrzeni biurowej i diametralnie zmienił obraz tej części Krakowa. Projekt architektoniczny dla Skanska powstał w pracowni Moon Studio.

Budowa High5ive rozpoczęła się w 2016 roku. Ta zlokalizowana w samym sercu Krakowa, tuż obok Dworca Głównego, Galerii Krakowskiej oraz w sąsiedztwie uczelni wyższych inwestycja jest przykładem odpowiedzialnego projektowania przestrzeni biurowych, uwzględniającego potrzeby lokalnej społeczności. Biurowce „krakowskiej piątki” dostarczyły łącznie 70 000 mkw. nowoczesnej oraz zrównoważonej powierzchni, z których korzysta obecnie 26 najemców. Wśród nich są przedsiębiorstwa o międzynarodowej skali oraz firmy, które po raz pierwszy weszły na polski rynek. Powstały tu również ogólnodostępne miejsca, z których mogą korzystać zarówno pracownicy biurowi, jak i okoliczni mieszkańcy, m.in. zielone strefy z małą architekturą, zachęcające do odpoczynku i wspólnego spędzania czasu, boisko do koszykówki oraz audytorium. Wokół kompleksu położono antysmogowy chodnik z zielonego betonu, który redukuje szkodliwe dla ludzi związki pochodzące ze spalin samochodowych, między innymi tlenki azotu, które znajdują się w miejskim powietrzu.

– High5ive jest projektem wyjątkowym, nie tylko pod kątem znakomitej lokalizacji czy dostępu do kluczowej infrastruktury, ale również dlatego, że mogliśmy tu stworzyć zupełnie nową, funkcjonalną przestrzeń. To miejsce, wcześniej niezagospodarowane, stało się biznesowym sercem stolicy Małopolski. Nasza inwestycja nie tylko zaoferowała najwyższej jakości biura, ale również – co jest dla nas bardzo ważne – zwróciła ten fragment miasta mieszkańcom Krakowa – mówi Marcin Pędrak, dyrektor projektu w spółce biurowej Skanska w regionie CEE.

Piątka przybita

Ostatni, piąty budynek High5ive – czyli trzecia faza projektu – oferuje najemcom ponad 11 000 mkw. powierzchni. Podobnie jak cały kompleks, został on stworzony zgodnie z założeniami ESG (environmental, social governance) oraz najwyższymi standardami i najbardziej wymagającymi certyfikatami. Zdrowie psychiczne i fizyczne jego użytkowników, a także redukcja wpływu na środowisko naturalne, były dla inwestora priorytetem. Ponad 35% miejsc parkingowych będzie umożliwiało ładowanie samochodów elektrycznych.

To pierwszy projekt Skanska w Krakowie, który ubiega się o prestiżowy certyfikat WELL Core & Shell, weryfikujący 100 cech budynku pod kątem jakości powierzchni biurowych. Wszystkie zastosowane w nim rozwiązania, oparte na wymaganiach tego certyfikatu, pomogą najemcom w wykonywaniu swoich codziennych obowiązków i zapewnią im bezpieczeństwo oraz komfort fizyczny i psychiczny. Oddany do użytku budynek ubiega się również o certyfikat LEED Platinum oraz certyfikat dostępności architektonicznej dla osób z ograniczoną sprawnością - „Obiekt bez Barier”;

Wartość dodana dla mieszkańców Krakowa

Atrakcyjne zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni czy antysmogowy chodnik to nie jedyne realizacje Skanska w Krakowie, które zostały przygotowane z myślą o mieszkańcach. Przy High5ive powstał też mural inspirowany twórczością Stanisława Lema. Autorem projektu jest Marcin Czaja, absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Projekt o powierzchni blisko 900 mkw. zdobi północną elewację Galerii Krakowskiej. Innym tego typu przykładem jest „Superścieżka” – zrewitalizowany fragment miasta obok biurowca Axis przy ul. Przy Rondzie. Warsztaty dla lokalnej społeczności pozwoliły na zaprojektowanie i zrealizowanie pierwszego etapu „Superścieżki”. W projekcie uczestniczyły władze miasta, rada dzielnicy, organizacje pozarządowe i projektanci przestrzeni. Powstały tu m.in. fontanny czy plac dla dzieci, a teren został wzbogacony także o sztukę – rzeźbę „Wierszownik” zaprojektowaną przez Szymona Ruszczewskiego i Aleksandra Rokosza.