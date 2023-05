Po ponad 30 latach pociągiem do Sokołowa Podlaskiego i Ostrowi Mazowieckiej. Ruszyły przetargi

Po ponad 30 latach pojedziemy pociągiem do Sokołowa Podlaskiego i Ostrowi Mazowieckiej.

REKLAMA

Po ponad 30 latach pojedziemy pociągiem do Sokołowa Podlaskiego i Ostrowi Mazowieckiej.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowlanych na obu liniach.

Prace projektowe wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce powinny zakończyć się do 2027 roku, rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na przełomie 2027 i 2028 roku.

Dla linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w 2027r.



Szacunkowa wartość obu projektów to ponad 600 mln zł.

Dzięki rządowemu „Programowi Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.”, wyremontowane linie między Sokołowem Podlaskim a Siedlcami oraz Ostrów Mazowiecką a Małkinią poprawią komunikację mieszkańcom północnego i wschodniego Mazowsza. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowlanych na obu liniach.

Sokołów Podlaski – Siedlce

Wyłoniony w ramach przetargu wykonawca linii kolejowej Sokołów Podlaski – Siedlce będzie odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych na blisko 30 km odcinku. Trasa zostanie zelektryfikowana. Przewoźnicy będą mogli wykorzystać nowoczesne, ekologiczne pojazdy i przygotować atrakcyjną ofertę podróży. Szacuje się, że czas podróży między Sokołowem Podlaskim a Siedlcami wyniesie ok. 30 minut. Do Warszawy z Sokołowa pociągi z prędkością do 120 km/h pojadą w czasie ok. 120 minut dla pociągów osobowych i ok. 90 minut dla pociągów przyspieszonych.

W ramach projektu przewidziano budowę i odbudowę stacji i przystanków w: Strzale, Borkach Siedleckich, Suchożebrach, Podnieśnie, Stanach Dużych, Bielanach, Przywózkach, Sokołowie Podlaskim. Odpowiednia wysokość peronów ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągu. Dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się będą pochylnie. Zamontowane zostaną wiaty, ławki, tablice informacyjne i oświetlenie. Wartość prac na linii z Sokołowa Podlaskiego do Siedlec szacowana jest na ok. 327 mln zł.

Linia Ostrów Mazowiecka – Małkinia

Połączenie kolejowe od Ostrowi Mazowieckiej do Małkini zapewni realizacja umowy na modernizację i elektryfikację ok. 20 km linii kolejowej. Będzie wygodny dojazd do Warszawy w ok. 1,5 h. Na trasie przewidziano zwiększenie dostępu do kolei dzięki 3 nowym przystankom w: Ostrowi Mazowieckiej Południe, Niegowcu i Błędnicy.

Odbudowane zostaną perony na stacji w Ostrowi Mazowieckiej oraz na przystankach Ostrów Mazowiecka Miasto i Biel. Wszystkie obiekty będą przystosowane do obsługi osób o organicznych możliwościach poruszania się. Przebudowa linii zwiększy również możliwości kolejowych przewozów towarowych.

PLK SA zaplanowało, że prace projektowe wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce powinny zakończyć się do 2027 roku, rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na przełomie 2027 i 2028 roku. Dla linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w 2027r.

Szacunkowa wartość obu projektów to ponad 600 mln zł.