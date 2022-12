Pobite bombki, zerwane łańcuchy, złamana choinka. To celowe działanie

W Legnicy stanęła choinka, którą "zdobią" pobite bombki i zerwane łańcuchy. To element kampanii "Pobite bombki szokują. A kobiety?".

REKLAMA

W samym centrum Legnicy stanęła duża, siedmiometrowa choinka. Nie jest to jednak klasyczna świąteczna ozdoba - ta choinka ma szokować i pomagać. Drzewko jest elementem kampanii "Pobite bombki szokują. A kobiety?".

Zamiast idealnych dekoracji na choince wiszą pobite bombki i porwane łańcuchy.



Choinkę można zobaczyć do 29 grudnia pod ewangelickim kościołem Marii Panny.

Święta Bożego Narodzenia to dla wielu z nas piękny, rodzinny czas. Jednak nie w każdym domu panuje radość i spokój. Również w tym czasie wiele kobiet doświadcza w swoim najbliższym otoczeniu przemocy fizycznej, psychologicznej, ekonomicznej i seksualnej. Legnica nie jest wyjątkiem. Tylko w zeszłym roku w regionie jedna kobieta straciła życie w wyniku doświadczonej przemocy.



Zainicjowany przez Fundację Raduga "Bufor" to bezpieczna przestrzeń, w której każda kobieta otrzyma bezpłatną pomoc udzielaną przez kobiety, które same wyszły z podobnej sytuacji życiowej. Ich doświadczenie i empatia pomagają w znalezieniu właściwych dróg wsparcia. Konsultantki Buforu pomagają też uniknąć tego, co często stanowi problem - odsyłania osób doświadczających przemocy z jednej instytucji do drugiej. Fundacja oferuje także wsparcie psychologiczne i prawne.

W Legnicy stanęła choinka, którą "zdobią" pobite bombki i zerwane łańcuchy. To element kampanii "Pobite bombki szokują. A kobiety?". fot. mat. prasowe

Niezwykła choinka zwraca uwagę na problem przemocy

Lokalny, bezpośredni wymiar tej pomocy promuje niezwykła choinka, która ma szansę zwrócić uwagę całego miasta i na problem, i na adres, pod którym można znaleźć wsparcie. To choinka inna niż wszystkie, ponieważ zamiast idealnych dekoracji wiszą na niej pobite bombki i porwane łańcuchy. Do 29 grudnia można ją zobaczyć pod ewangelickim kościołem Marii Panny.

Dramatyczna instalacja pod jednym z najpiękniejszych zabytków Legnicy, sąsiadująca z rozświetlonymi sklepami w centrum miasta, ma zwrócić uwagę przechodniów na fakt, że wszędzie obok nas są osoby, dla których Święta nie niosą tej samej radości. Pobite bombki to symbol przemocy domowej, która nie bierze przerwy na Boże Narodzenie. Choince towarzyszy przekaz, by każda kobieta, której dotyka problem, zgłosiła się do Buforu, gdzie otrzyma odpowiednią pomoc.

Celem kampanii jest spojrzenie na problem przemocy z trochę innej perspektywy. Bardzo zależy nam aby kobiety zrozumiały, że przemoc to proces, który zaczyna się znacznie wcześniej, niż jest to powszechnie rozumiane: gdy trzeba już angażować policję i pogotowie - opowiada Magdalena Zaczyńska, prezeska Fundacji Raduga - Chcemy aby zgłaszały się do nas kobiety, które „poczują” pierwszy niepokój związany z zachowaniem partnera. Chcemy zapobiegać przemocy, a nie na nią reagować w ostatniej, „kryminalnej” fazie.

Akcja “Pobite bombki” poprzez swoją widoczność w centrum Legnicy ma zaangażować określoną, lokalną społeczność i pokazać potrzebującym pomocy kobietom, że ta czeka tuż za rogiem.

Zazwyczaj osoby doświadczające przemocy muszą przechodzić od jednej instytucji do drugiej, aby znaleźć pomoc, co jest upokarzające i zniechęcające (to tzw. wtórna wiktimizacja). Aby tę ścieżkę skrócić, stworzyliśmy punkt, w którym profesjonalna konsultantka, która sama w przeszłości doświadczyła przemocy, pokieruje dalszymi krokami osoby zgłaszającej się. Bufor ma na celu zapewnienie bezpiecznej przestrzeni, w której klientki mogą bez obaw dzielić się swoją sytuacją w ciepłym i bezpiecznym środowisku na własnych warunkach - dodaje Magdalena Zaczyńska.

Zdaniem prezeski Fundacji, publiczny widok skrzywdzonej choinki i potłuczonych bombek zwróci uwagę mieszkańców Legnicy na potrzebę wczesnego reagowania na trudne sytuacje. Potrzebującym zaś pomoże przełamać opór i skierować się pod właściwy adres, na Grodzką 76. W każdy wtorek i środę w punkcie dyżuruje konsultantka, a codziennie w godzinach pracy Fundacji (8.00-20.00) czynny jest numer telefonu 733 221 272.