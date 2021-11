Pod Gubałówką powstaje niezwykła przestrzeń. To restauracja i mini-browar!

W sąsiedztwie stacji dolnej kolei PKL Gubałówka powstaje wyjątkowy architektonicznie obiekt. Zgodnie z prowadzonym programem inwestycyjnym we wszystkich ośrodkach należących do PKL, spółka rozpoczęła w Zakopanem budowę nowej inwestycji.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego oraz po uzyskaniu wszystkich pozwoleń administracyjnych, PKL rozpoczęły prace związane z powstaniem nowej inwestycji pod Gubałówką.

Teren zlokalizowany po prawej stronie przed budynkiem stacji dolnej kolei linowo-terenowej PKL pod Gubałówką został wydzielony i przygotowany do rozpoczęcia budowy. Nieruchomość PKL zostanie zagospodarowana przez spółkę tak, by zapewnić mieszkańcom oraz osobom odwiedzającym Zakopane dodatkową atrakcję. W tym miejscu powstaje obiekt restauracyjny z lokalnym mini-browarem z przeznaczeniem na potrzeby działalności obiektu.

Gwarno to nazwa budowanego przez PKL obiektu, który pomieści 245 osób. Budynek posiada dwa poziomy nadziemne oraz jeden podziemny. Z zewnątrz architektonicznie budynek inspirowany był pierwotną, historyczną formą dolnego budynku kasowego pod Gubałówką, zaprojektowanego w latach 30-stych ubiegłego stulecia, przez Władysława Stokowskiego. Obiekt zaprojektowany prawie 100 lat temu miał bardzo prosty i modernistyczny charakter, prosta wertykalna konstrukcja słupowa nadawła architektoniczny rytm i porządek, co zostało pokazane również w nowym, budowanym przez PKL obiekcie.

Powstający pod Gubałówką budynek będzie nawiązywał do architektury górskiej. Wnętrza inspirowane regionalnymi materiałami, drewnem, metalem zostaną także wyposażone w elementy regionalne, związane przede wszystkim z górami i Zakopanem. Osoby odwiedzające to miejsce będę mogły poczuć niezwykły klimat tarzańskiej przyrody, historii i znamienitej architektury. Warto poczekać do zakończenia prac budowlanych, by zobaczyć je na własne oczy.

Głównym elementem przykuwającym uwagę jest drewniany sufit na parterze, który jest realistycznym odwzorowaniem trójwymiarowego widoku tarzańskich szczytów przedstawiony w skali dostosowanej do ich wielkości. Drewniana forma trójwymiarowych gór ma oznaczone najważniejsze wzniesienia i doliny występujące w Tatrach.

Forma sufitu nie tylko sprawia, że czujemy górski nieco „ocieplon klimat”, ale także pełni funkcję edukacyjną. Wnętrze uzupełniają elementy miedziane, które przypominają nam, że obiekt to także lokalny browar produkujący produkty wysokiej jakości.

Na parterze budynku znajdą się między innymi miejsca dla 113 osób, donice z kosodrzewiną oraz szafa z dedykowanymi dla nowego obiektu, specjalnie stylizowanymi na ten cel pamiątkami. Na piętrze mieścić się będzie wyodrębniona strefa dla dzieci, a jego przestrzeń zostanie tak zaaranżowana, żeby pomieścić tutaj 132 osoby.