Pod koniec lata gotowy będzie park linearny na warszawskim Kamionku

Do jesieni na warszawskim Kamionku powinna zakończyć się realizacja parku linearnego powstającego w ramach inwestycji SOHO by Yareal.

Na warszawskim Kamionku trwa budowa 300-metrowego parku linearnego.

Ogólnodostępny park będzie stanowił zieloną oś wielofunkcyjnego kompleksu SOHO by Yareal, zaplanowanego zgodnie z ideą 15-minutowego miasta.

Park przy ul. Mińskiej – z palcem zabaw, terenami rekreacyjnymi oraz kilkunastoma tysiącami roślin – do jesieni powinien zostać ukończony i udostępniony mieszkańcom SOHO, ich gościom oraz odwiedzającym.

Zagospodarowanie zieleni i stworzenie parku jest jednym z największych wyzwań dewelopera, ponieważ teren SOHO by Yareal ma ponad stuletnią historię zróżnicowanej działalności przemysłowej. Rozwijały się tam kolejno m.in. manufaktura produkująca jutę i len, fabryka amunicji, później zakłady wytwarzające motocykle SHL i skutery Osa, a ostatnio mikroskopy i lornetki.

Osiedle SOHO by Yareal na Kamionku, fot. mat. prasowe

Postindustrialny charakter kwartału ulic na Kamionku najbardziej widać w zabytkowych budynkach, które wkrótce zostaną odnowione i zyskają nowe funkcje. Przemysłowa przeszłość wiąże się jednak z trudnościami wynikającymi z obecności licznych, nieczynnych od dawna instalacji, tworzących podziemną sieć. To właśnie wśród starej infrastruktury, ukrytej po ziemią, rosną stare drzewa. To także miejsce, gdzie rosnąć będą nowe drzewa oraz rośliny, które już za kilka miesięcy utworzą 300-metrowy park linearny.

17 tys. roślin w parku linearnym

SOHO by Yareal wraz z nowo powstającym parkiem będzie obsadzone 17 000 roślin i ponad setką drzew, pomiędzy którymi powstają obecnie skwery, ścieżki, niewielkie wzniesienia, zielone tereny rekreacyjne i plac zabaw. Yareal zaplanował przeniesienie kilkudziesięciu dorosłych drzew od dawna rosnących na uzbrojonych, pofabrycznych terenach.

Właśnie to zadanie stanowi dla nas największe wyzwanie, ponieważ część z nich zasadzono wśród dawno zapomnianej, nieczynnej podziemnej infrastruktury i gruzu, które deformowały korzenie drzew, w tym najbardziej wartościowych ze względu na gabaryty. Łatwiej tworzyć park na gołym polu pośrodku niczego niż adaptować trudną postindustrialną przestrzeń – wyjaśnia prezes Yareal, Jacek Zengteler.

Budowa placu zabaw a parku linearnym, fot. mat. prasowe

Od początku braliśmy takie ryzyko pod uwagę, więc teraz uważnie oceniamy ryzyka związane z koniecznością przesadzenia niektórych drzew, ponieważ bezpieczeństwo w ogólnodostępnym parku jest najwyższym priorytetem. Dlatego dokonujemy dodatkowych ocen wszystkich drzew przewidzianych do przesadzenia, dostosowując metody działania do ich kondycji i stanu bryły korzeniowej. Niestety nie wszystkie okazy, przewidziane do utrzymania na terenie parku to zdrowe, mocne drzewa z prawidłowo ukształtowanymi bryłami korzeniowymi. Część z nich może mieć znaczne uszkodzenia przez podłoże, na którym te drzewa przez lata wzrastały. Pracujemy nad projektem z najwyższą dbałością o każdy detal i ta zasada dotyczy również parku. Dlatego zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby uratować i utrzymać każde drzewo na jego terenie – dodaje Jacek Zengteler.

Aby upewnić się, które drzewa można bezpiecznie pozostawić na miejscu lub przenieść, Yareal zlecił ekspertom dodatkowe badania wykorzystujące m.in. tomografię sejsmiczną i rezystograf oporowy. Prowadzone są też próby obciążeniowe kilkudziesięciu starych drzew, ponieważ korzenie jednego z nich okazały się spróchniałe do tego stopnia, że pień nieoczekiwanie runął. Według ekspertów, dzięki trwającym dodatkowym badaniom większość przesadzonych drzew powinna przyjąć się w nowych lokalizacjach na terenie parku.

Niezależnie od tego deweloper zaplanował zupełnie nowe nasadzenia, zasilające wcześniejszy drzewostan parku. Wśród nich znajdzie się blisko 40 mierzących nawet do 5 metrów klonów, grabów, jabłoni i brzóz, a także ponad tysiąc hortensji różnych odmian i 6 000 krzewów różnych gatunków.

Cały park i pozostałe tereny zielone będą automatycznie podlewane, zgodnie ze wskazaniami umieszczonych w glebie czujników wilgotności, przy wykorzystaniu deszczówki gromadzonej podczas opadów w specjalnych zbiornikach. Na zachodnim końcu parku powstaje też strefa z tzw. ogrodem społecznym, wyposażonym w kontenery szkółkarskie z kompozytu wyprodukowanego z poddanej recyklingowi odzieży. Mieszkańcy kompleksu będą mogli w nich uprawiać własne warzywa, zioła i kwiaty.

Park osią całego kompleksu

Wzdłuż parku linearnego będzie koncentrowała się większość aktywności i życia mieszkańców oraz odwiedzających. Po jego ukończeniu i udostępnieniu jesienią tego roku, zostaną również oddane do użytkowania kolejne budynki mieszkalne z usługami, tworzące wielofunkcyjny kompleks przy ul. Mińskiej. Jeszcze w tym roku do nowych apartamentów i mieszkań Yareal na Kamionku wprowadzi się ok. 300 rodzin, które od samego początku będą mogły korzystać z nowego parku razem z obecnymi mieszkańcami SOHO. Gotowy będzie również duży plac zabaw, w którym znajdzie się nowe wyposażenie i zabawki - takie same jak przed rozpoczęciem budowy – ale wzbogacone o dodatkowe elementy dla dzieci.

SOHO by Yareal będzie docelowo kompleksem złożonym z kilkunastu budynków. W części z nich będą działały lokale handlowe, usługowe i gastronomiczne na wynajem, dzięki którym kompleks będzie pełnił rolę lokalnego centrum. Założenie urbanistyczne oraz przyjazne środowisku rozwiązania zapewniły tej inwestycji pionierski na polskim rynku zielony certyfikat BREEAM Communities. Potwierdza on najwyższe standardy jakości projektu urbanistycznego, który powstał m.in. w ramach konsultacji z lokalnym samorządem i z konserwatorem zabytków.