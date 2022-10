Pod Pałacem Kultury i Nauki zasadzono drzewa

10 października obchodzony jest Światowy Dzień Drzewa. Z tej okazji w Parku Świętokrzyskim pod Pałacem Kultury i Nauki posadzono dzisiaj dęby, klony, lipy, ambrowce i graby. Wkrótce jesienne nasadzenia rozpoczną też Lasy Miejskie – Warszawa i Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

- Dziś wspólnie będziemy sadzić drzewa na placu Defilad – w niekwestionowanym sercu stolicy. Ale chciałabym zachęcić Państwa i wszystkich mieszkańców, by również inne dzielnice, place i ogródki stały się dla Was takim sercem. Byśmy sadzili drzewa, bo stanowią one niezwykle istotny element ochrony klimatu – mówiła obecna na wydarzeniu Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy. – Szanujmy drzewa i sadźmy je wszędzie tam, gdzie jest to możliwe – dodała.