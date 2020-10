Podczas remontu łódzkiej kamienicy odkrywane są zabytkowe skarby

Remontowana łódzka kamienica okazała się skarbnicą zabytkowych architektonicznych "smaczków". Jak informuje portal Uml.lodz.pl, podczas prac w budynku odkryto liczne polichromie i sztukaterie oraz świetnie zachowaną drewnianą podłogę z motywami roślinnymi, która trafi do Lapidarium Detalu Architektonicznego.

REKLAMA

– Kamienica przy ulicy Gdańskiej okazała się skarbnicą zdobionych polichromii i sztukaterii, choć nie tylko – na pierwszym piętrze odkryliśmy świetnie zachowaną drewnianą podłogę z motywami roślinnymi. Podłoga znajdzie swoje miejsce w łódzkim Lapidarium Detalu Architektonicznego mieszczącego się przy al. Kościuszki. Obecnie trwa jej demontaż – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Rafał Ciach, kierownik robót dodaje: – Zdobione drewniane podłogi odkryliśmy w dwóch pomieszczeniach. Każda z nich ma powierzchnię ok. 25 m.kw. Jedna z nich składa się z 24 malowanych desek sosnowych, a druga z 23. Podłogi były pomalowane na kolor dębu. Na tym podkładzie zostały namalowane wzory. Malunki na podłogach przetrwały do naszych czasów w całkiem dobrym stanie, gdyż przed laty mieszkańcy przybili do nich parkiet. Każda deska przy pomocy klinów jest stopniowo oddzielana od podłoża. Demontaż jednej deski, a następnie usunięcie z niej gwoździ trwa od 1 do nawet 5 godzin. Podczas prac trzeba zachować szczególną ostrożność, gdyż deski są bardzo przesuszone, a wbite w nie gwoździe są mocno zardzewiałe. Podłoga przed ponownym złożeniem w Lapidarium Detalu Architektonicznego zostanie poddana renowacji.

Kamienica przechodzi obecnie gruntowny remont konserwatorski obejmujący m.in. przebudowę mieszkań. Zakres prac remontowych obejmie również całkowitą rozbiórkę i odtworzenie więźby dachowej, wzmocnienie i częściową wymianę stropów międzykondygnacyjnych, modernizację elewacji z odtworzeniem detalu architektonicznego, a także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont klatki schodowej.