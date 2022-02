Podkarpacie z nowymi przystankami kolejowymi

Na Podkarpaciu powstaną nowe przystanki kolejowe. Będą mieć wysokie perony oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowe przystanki Mielec Europark, Chorzelów Południowy oraz Strzyżów Zachód zwiększą dostępność do kolei i ułatwią podróże na Podkarpaciu.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowy z wykonawcami na budowę nowych przystanków.



Prace będą kosztować blisko 9 mln zł.

Rozpoczęcie prac zaplanowano w pierwszym kwartale 2023 r., a ich zakończenie w trzecim kwartale 2023 r.

Nowe przystanki Mielec Europark i Chorzelów Południowy powstaną na trasie Padew – Dębica. Przystanek Strzyżów Zachód zostanie zbudowany na linii Rzeszów - Jasło. Mieszkańcy zyskają dodatkowe punkty dostępu do kolei, a to oznacza lepsze możliwości codziennych przejazdów koleją do pracy, szkoły, czy podróży okazjonalnych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały 1 lutego br. umowy z wykonawcami na zaprojektowanie i zrealizowanie prac o łącznej wartości blisko 9 mln zł netto.

– Budowa nowych przystanków w Mielcu, Chorzelowie i Strzyżowie w ramach Programu Przystankowego jest odpowiedzią na potrzeby komunikacyjne mieszkańców Podkarpacia. Dzięki rządowemu programowi zwiększy się dostępność do kolei, a to przekłada się również na atrakcyjność regionu i poprawę warunków życia – powiedział Ireneusz Merchel – prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W Mielcu, przystanek Europark będzie zlokalizowany w rejonie strefy ekonomicznej, koło przejazdu kolejowo-drogowego. Chorzelów Południowy zostanie wybudowany w ciągu drogi gminnej Chorzelów – Szkotnia, przy przejeździe kolejowo-drogowym.

W Strzyżowie przystanek Strzyżów Zachód będzie w ciągu drogi gminnej przy ul. 1 Maja, obok przejazdu kolejowo-drogowego.

Wysokie perony nowych przystanków ułatwią podróżnym wsiadanie do pociągów. Przewidziano na nich wiaty, ławki i tablice informacyjne. Lepszy dostęp dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zapewnią pochylnie. Ułatwieniem dla podróżnych niewidomych i niedowidzących będą ścieżki dotykowe i pasy ostrzegawcze oraz oznakowanie w alfabecie Braille’a.

Umowy w sprawie budowy przystanków: Mielec Europark – za 3 040 827,06 PLN netto i Chorzelów Południowy - za 2 482 113,82 PLN netto podpisano z firmą INTOP Tarnobrzeg sp. z o.o. Umowę na realizację przystanku Strzyżów Zachód, o wartości 3 239 030,76 PLN netto zawarto z Przedsiębiorstwem Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej Sp. z o.o.

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla budowy nowych przystanków zaplanowano w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025”. Rozpoczęcie prac zaplanowano w pierwszym kwartale 2023 r., a ich zakończenie w trzecim kwartale 2023 r.