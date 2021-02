Podopieczni Fundacji Rasowy Kundel bohaterami muralu na warszawskiej „Patelni”

Na warszawskiej „Patelni”, tuż przy przystanku Metro Centrum, pojawił się mural, prezentujący psich podopiecznych Fundacji Rasowy Kundel. Kreacja powstała we współpracy organizacji z marką Nice To Fit You oraz agencją Good Looking Studio, a cała akcja przebiega pod hasłem: Pies to przywilej!

Niecodzienny przekaz w niecodziennym miejscu – oto, co przyświecało powstaniu kampanii społecznej dedykowanej porzuconym psom oraz ich losom adopcyjnym. Finalnie na warszawskiej „Patelni”, tuż przy przystanku Metro Centrum, pojawił się mural, prezentujący psich podopiecznych Fundacji Rasowy Kundel. Kreacja powstała we współpracy organizacji z marką Nice To Fit You oraz agencją Good Looking Studio, a cała akcja przebiega pod hasłem: Pies to przywilej!

„Pies to przywilej!” to inicjatywa mająca edukacyjny wymiar. Fundacja Rasowy Kundel postanowiła nagłośnić problemy, z którymi borykają się razem ze swoimi podopiecznymi, ale przede wszystkim zwiększyć świadomość społeczną dotyczącą możliwości wsparcia organizacji, która na co dzień zajmuje się profilaktyką i udzielaniem pomocy zwierzętom.

Głównym celem jest rozpowszechnienie opcji wpłat stałych, które bezpośrednio wpływają na losy większości podopiecznych fundacji, a które – w odróżnieniu od nagłych i dramatycznych zbiórek, będących efektem braku działań profilaktycznych, nie są równie angażujące.

Akcję postanowiły wesprzeć marka Nice To Fit You, która planuje wielowymiarowe i długofalowe wsparcie podopiecznych fundacji oraz agencja Good Looking Studio, która zadbała o miejsce reklamowe oraz materiały malarskie.

W ramach współpracy, w samym centrum stolicy, tuż przy przystanku Metro Centrum, pojawił się mural, którego bohaterami są realni podopieczni Fundacji Rasowy Kundel. Autorami projektu graficznego są empatyczni artyści: Magda Magdziarz, Adam Biszewski oraz Janina Tłuczkiewicz.

– Wiemy, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, wiemy, że potrzebna jest pomoc doraźna, ale i praca u podstaw w edukowaniu dorosłych i tych najmniejszych – w miastach i na wsiach, że pies to część grupy społecznej, która zwie się rodziną. Wiele pracy przed nami, ale wierzymy, że pies po psie, człowiek po człowieku, zmienimy ten świat – mówi Dorota Perłowska, prezeska Fundacji Rasowy Kundel.

– Obecnie organizacja stara się pomagać szerzej i skuteczniej, a każda forma wsparcia – szczególnie ta cykliczna, jest dla niej na wagę złota. My bierzemy to sobie do serca i dorzucamy naszą cegiełkę – na dobry początek. Liczymy, że zainspirujemy do tego samego naszą internetową społeczność i mieszkańców Warszawy – dodaje Rafał Bartoszewicz, dyrektor marketingu i sprzedaży Nice To Fit You.

Mural będzie można oglądać co najmniej do 15 lutego 2021 r.