Podpisano umowę na budowę nowej zajezdni tramwajowej w Olsztynie. Inwestycję zaprojektuje i zbuduje Budimex.

Miasto Olsztyn podpisało umowę na budowę nowego budynku zajezdni tramwajowej przy ul. Kołobrzeskiej.

Inwestycję zaprojektuje i zbuduje Budimex.

Wartość podpisanej umowy to ponad 90 mln zł.

W Olsztynie trwa rozbudowa sieci tramwajowych - do jesieni przyszłego roku budowana jest kolejna nitka połączeń. W związku z tym miasto zakupiło nowe tramwaje - w sumie jest ich teraz w Olsztynie 27. Obecna zajezdnia jest zbyt mała, by wszystkie pojazdy przygotowywać tam do pracy, naprawiać itp.

Kolejna zajezdnia zostanie zbudowana w bezpośrednim sąsiedztwie obecnej - w bazie MPK przy ul. Kołobrzeskiej. Przetarg na zbudowanie zajezdni wygrała firma Budimex SA, a wartość podpisanej we wtorek umowy to 90,5 mln zł.

Inwestycja ma być gotowa w 1,5 roku. Budimex ma ją zaprojektować i zbudować. "Wcześniej, gdy także Budimex budował zajezdnię tramwajową, nie było takiej szalejącej inflacji, problemów z materiałami budowlanymi, nie było wojny. Mam nadzieję, że w obecnej sytuacji firmie uda się wywiązać z umowy" - powiedział prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.

Przedstawiciel Budimeksu Mariusz Hurylski przyznał, że rynek budowlany zmienia się z dnia na dzień. "Jest trudno, bo po pandemii rozpoczęła się wojna. Problemy są i z materiałami, i z podwykonawcami. Zrobimy wszystko, by inwestycja była i o czasie, i wykonana w odpowiednim standardzie" - powiedział Hurylski.

Budimex ma zbudować przy ul. Kołobrzeskiej w Olsztynie halę postojową oraz serwisową. Zarówno miasto, jak i Budimex nie wykluczają, że za kolejne 16 mln zł w ramach tzw. opcji budowy zostanie wykonana także hala naprawcza dla tramwajów. (PAP)

Autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska

