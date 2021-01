Podsumowanie 2020: Najciekawsze wnętrza hotelowe

Rok 2020 był dla branży hotelowej wyjątkowo ciężki. Zanim jednak pandemia dotarła do Europy, a także pomimo jej trwania, byliśmy świadkami długo wyczekiwanych hotelowych otwarć, gruntownych remontów istniejących obiektów i realizacji spektakularnych wnętrzarskich projektów. Zaglądamy do najciekawszych hotelowych wnętrz minionego roku.

REKLAMA

Nobu Hotel Warsaw, Warszawa

Nobu Hotel Warsaw to pierwszy hotel grupy Nobu Hospitality w Polsce, a zarazem 12 hotel i 43 restauracja tej luksusowej marki lifestylowej założonej przez Nobu Matsuhisę, Roberta de Niro oraz Meira Tepera na świecie. W hotelu znajduje się 117 eleganckich i przestronnych pokoi, inteligentnie zaprojektowana przestrzeń przeznaczona do organizacji spotkań i eventów, pokaźnych rozmiarów klub fitness oraz kultowa Nobu Restaurant & Café.

Nobu Hotel Warsaw składa się z dwóch skrzydeł – „klasyczne”, znajdujące się w niegdysiejszym Hotelu Rialto w stylu Art Deco, którego początki sięgają lat 20-tych zeszłego stulecia, czyli okresu międzywojennego, oraz „nowoczesne”, będące wynikiem międzykontynentalnej współpracy polskiej pracowni architektonicznej Medusa Group oraz kalifornijskiej Studio PCH. Z poszanowaniem historii i niezłomnego ducha miasta, efekt współpracy obu firm opowiada historię dzisiejszej Warszawy – otwartej, nowoczesnej i różnorodnej.

Pokoje urządzone zostały w różnych stylach od klasycznego do supernowoczesnego, nawiązującego do dynamicznego rozwoju Polski, co pozwala gościom na wybór takiego, który idealnie odpowiada ich gustom. Jednakże każdy z nich emanuje spokojem z nutą japońskiego designu. Te znajdujące się w nowoczesnym skrzydle wyposażono w okna sięgające od podłogi po sam sufit, dzięki czemu oferują wspaniały widok na panoramę miasta lub okolicę. We wszystkich częściach wspólnych hotelu znajdują się nowoczesne dzieła polskich twórców z Jankilevitsch Collection.

Ibis Styles Bolesławiec

65 stylizowanych i kolorowych pokoi, restauracja Winestone, połączenie z parkiem wodnym, a także pierwsza w mieście kręgielnia – to wszystko czeka na gości nowo otwartego hotelu ibis Styles w Bolesławcu. Nowy obiekt dołączył do rodziny hoteli znanych z unikatowego designu. Tym razem jest nim lokalne dziedzictwo regionu.

Artystyczne dziedzictwo regionu, a także unikalne wyroby posłużyły za inspirację dla motywu przewodniego nowego hotelu ibis Styles. Już od przekroczenia progu obiektu goście mają okazję odkrywać tradycyjne wzornictwo połączone z nowoczesnymi trendami i innowacyjnymi rozwiązaniami tutejszej ceramiki i rzemiosła. Poszczególne części designu nawiązują do kolejnych etapów wytwarzania ceramicznych rękodzieł. Odniesienia do miejscowego dziedzictwa znajdują się we wnętrzach kolorowych i oryginalnych pokoi, a także w przestrzeniach wspólnych.

Architekci z pracowni Tremend starannie dobrali wyposażenie, dzięki czemu całość jest spójna i pełna fantazji. Podłogę zdobi wykładzina ze spersonalizowanym geometrycznym motywem w odcieniach błękitu. Wspólny stół kształtem przypomina koło garncarskie, a ustawione wokół niego hokery przywołują skojarzenia z siedziskami z miejscowych warsztatów. Na ścianach można podziwiać nawiązujące do rzemiosła grafiki stworzone na specjalne zamówienie przez współpracujących z architektami artystów.