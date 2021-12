Podsumowanie 2021 roku: 10 największych trendów w architekturze i designie

Zrównoważony rozwój i ekologia, 15-minutowe miasta, inkluzywna architektura wrażliwa społecznie, hotele jak domy z wielofunkcyjnymi pokojami - to niektóre z najistotniejszych trendów w architekturze i designie minionego roku. Zidentyfikowaliśmy ich dziesięć!

Trendy w architekturze i designie minionego roku w znacznej mierze korespondują z ideami Nowego Europejskiego Bauhausu. Wartości takie jak zrównoważony rozwój czy projektowanie inkluzywne były podnoszone i włączane w projekty architektów w Polsce i na świecie od pewnego już czasu, a NEB uwypuklił i podkreślił jeszcze większą potrzebę ich rozwijania. Drugim istotnym czynnikiem była i jest oczywiście pandemia koronawirusa, która zmieniając nasz styl życia, wpływa również na trendy w projektowaniu.

Wartości Nowego Europejskiego Bauhausu w architekturze

Rok 2021 upłynął pod znakiem Nowego Europejskiego Bauhausu – na razie wciąż w formie bardziej teoretycznej aniżeli praktycznej, jednak o inicjatywie rozmawiało się dużo, wyłonieni zostali także zwycięzcy pierwszego interdyscyplinarnego konkursu z cyklu "Nowy Europejski Bauhaus".

Inicjatywa ma jednoczyć różne środowiska z ambicją przemodelowania naszego sposobu życia w przyszłości. Wśród głównych obszarów, na jakich się skupia są związki człowieka z naturą, zrównoważony rozwój i ochrona środowiska, tworzenie miejsc, które łączyłyby ludzi i dawały im poczucie wspólnoty, a także szczególna opieka, jaką objąć należy osoby wykluczone, starsze czy z niepełnosprawnościami. Wartości, na jakich opiera się idea Nowego Zrównoważonego Bauhausu mają odzwierciedlenie w tendencjach architektonicznych, jakie obserwujemy już od pewnego czasu, a które pod wpływem inicjatywy UE zyskają zapewne jeszcze bardziej na popularności.

Koronawirus a architektura

Rok 2021, podobnie jak go poprzedzający, upłynął pod znakiem pandemii koronawirusa. Wpływ COVID-19 pozostaje widoczny również w architekturze i designie, jednak przejawia się nieco inaczej niż w roku ubiegłym. Oswoiwszy się już nieco z pandemią, architekci i designerzy zaczęli tworzyć projekty, które – choć reagują na pandemiczną rzeczywistość – wykorzystują do tego dostępne rozwiązania. Podczas, gdy w roku 2020 świat designu przeżywał szturm różnego rodzaju koncepcji i technologii, mających pomóc światu uporać się z pandemią, takich jak nakładki na klamki, przegrody do przestrzeni publicznych, innowacyjne oczyszczaczy powietrza zakładanych na twarz czy wykładzin z nadrukami wyznaczającymi dystans społeczny, rok 2021 był pod tym względem bardziej… pragmatyczny.

Trend 2021 nr 1: zrównoważony rozwój / zielona transformacja / ekologia

Sektor budowlany w Europie w znacznym stopniu przyczynia się do niekorzystnych zmian klimatu, odpowiadając za ok. 40 proc. zużycia energii i emisję szkodliwych gazów do atmosfery. Nic zatem dziwnego, że tematyka zrównoważonego rozwoju, cyrkularnej architektury i ekologii towarzyszy nieprzerwanie architekturze. Nie bez znaczenia są również regulacje środowiskowe, a także koszty operacyjne powstających budynków (zwłaszcza w kontekście rosnących cen energii).