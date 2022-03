Podsumowujemy I kwartał: Na te inwestycje czekaliśmy! Stoją za nimi najlepsze pracownie!

Za nami pierwszy kwartał 2022 roku. W tym czasie do użytku oddano długo wyczekiwany drugi biurowiec inwestycji .KTW spod kreski Medusa Group, ukończono pierwszy etap wrocławskiej Renomy projektu Zbigniewa Maćkowa, a wieża w warszawskim kompleksie Forest projektu HRA Architekci zyskała pozwolenie na budowę. Podsumowujemy najważniejsze otwarcia I kwartału 2022 roku.

Forest, Warszawa, projekt: HRA Architekci

W drugiej połowie marca br. pozwolenie na użytkowanie otrzymała wieża warszawskiego kompleksu biurowego Forest. 120-metrowy wieżowiec oferuje 55 tys. mkw. przestrzeni, a ukończone rok temu niższe biurowce kolejne 23 tys. mkw. powierzchni najmu.

Po 2,5 roku od rozpoczęcia prac budowlanych, niegdyś niedostępny teren pomiędzy al. Jana Pawła II, rondem Zgrupowania AK "Radosław" i ul. Burakowską przeszedł metamorfozę w jeden z najbardziej zielonych projektów biurowych i przyjazny fragment miasta.

Projektanci z pracowni HRA Architekci inspirowali się naturą oraz trendem znanym jako biophilic design. Na otwartym dla pieszych dziedzińcu i wokoło budynków zasadzono 200 dojrzałych drzew i drugie tyle krzewów. Wyróżnikiem są też zielone tarasy na dachach, gdzie powstały strefy rekreacyjne i miejski ogród z widokiem na panoramę Warszawy. Inwestycja została wyróżniona nagrodą dla najlepszego budynku przyznawaną przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego.

.KTW II, Katowice; projekt: Medusa Group

Niemal 2,5 roku od rozpoczęcia realizacji .KTW II, w lutym biurowiec uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Biurowiec mierzący 133 metry wysokości jest dziś najwyższym budynkiem biurowym w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Obecnie we wnętrzach .KTW II trwa przygotowanie do prac wykończeniowych na powierzchniach najmu.

.KTW I i .KTW II to realizowany przez TDJ Estate kompleks biurowy połączony trzypoziomowym garażem podziemnym, zlokalizowany w Katowicach, w sąsiedztwie Strefy Kultury. Pierwszy obiekt mierzy 66 metrów wysokości i liczy 14 kondygnacji, a jego budowa zakończyła się w 2018 roku i trwała blisko dwa lata. Drugi osiągnął wysokość 133 metrów, a liczba kondygnacji wynosi 31. Parter i kondygnacja +1 w obu budynkach zostały przeznaczone na funkcje handlowo-usługowe. Łącznie biurowce .KTW odpowiadają za podaż 58 tys. mkw. powierzchni biurowej i 3,7 tys. mkw. przestrzeni handlowej.

Biurowiec ma certyfikat BREEAM Interim Design Stage na poziomie Excellent, a uzyskany wynik 79,7% to jedna z najwyższych not przyznanych na katowickim rynku biurowym. W biurowcu wdrożono także nowoczesne systemy i instalacje zgodnie z normami WELL Health-Safety Rating – wszystko po to, by zadbać o zdrowie użytkowników, a w przyszłości móc uzyskać certyfikat potwierdzający najwyższy standard obiektu w zakresie wellbeingu.

Autorem koncepcji biurowców jest pracownia Medusa Group.

Północne atrium Renomy we Wrocławiu; projekt: Macków Pracownia Projektowa; inwestor: Globalworth

Renoma to jedna z architektonicznych ikon Wrocławia, od początku swojego istnienia kojarzona z handlem, elegancją i nowoczesnością. Modernistyczny budynek przechodził w ciągu swojej długiej historii wiele zmian. Kiedy w 2017 roku nabyła go firma Globalworth, postanowiła przywrócić mu dawną świetność i dostosować jego charakter do nowych trendów. 26 marca do użytku został oddany pierwszy fragment przebudowanej części Renomy wraz ze strefą wejściową od strony ul. Świdnickiej, której wygląd w stylistyce art deco odtworzono na bazie archiwalnych zdjęć.

- Architektura Renomy zachwycała już wcześniej, ale dopiero teraz przywracamy blask również jej wnętrzom. Odtwarzamy historyczny układ wewnętrznych dziedzińców ze świetlikami, którym nadajemy nowy wystrój, ściśle nawiązujący do przedwojennego oryginału - podkreśla Zbigniew Maćków.

Największe wrażenie na gościach robi nowo otwarte atrium północne, wysokie na 22 metry i zwieńczone przeszklonym świetlikiem. Jego ściany ozdobiły portugalskie i tureckie marmury w odcieniach szarości z charakterystycznym żyłkowaniem. Pomiędzy kondygnacjami zawisły detale w postaci pozłacanych, szkliwionych głów, przedstawiające ludzi z różnych stron świata, symbolizujące wielokulturowość i otwartość. Z ogromną pieczołowitością wykonała je wrocławska rzeźbiarka Pola Ziemba. Artystka jest również autorką głów i kwiatonów zdobiących fasadę Renomy, w dużej mierze zrekonstruowanych w latach 2005-2009 i odwzorowujących oryginały zaprojektowane przez Ulricha Nitschke i Hansa Klakowa.

Niespotykaną ozdobą atrium są również dwa ogromne żyrandole, które swoim wyglądem nawiązują do przedwojennych pierwowzorów w stylistyce art deco. Ich ciepła barwa światła i mosiężna konstrukcja wprowadzają niezwykły klimat w eleganckie wnętrza.

Lustrzanym odbiciem północnego będzie atrium południowe, nad którym wciąż trwają prace. Będą one ze sobą połączone kameralnym pasażem. Oprócz butików modowych, znajdą się tam również restauracje, bary i kawiarnie, dzięki którym ta przestrzeń będzie tętnić życie również w wieczory i niedziele.

Nowy gmach Uniwersytetu Warszawskiego; projekt: Kuryłowicz & Associates

W lutym zakończyła się budowa drugiego etapu gmachu przy ul. Dobrej 55, przeznaczonego m.in. dla wydziałów Lingwistyki Stosowanej i Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dokumentację projektową zarówno I i II etapu inwestycji wykonała pracownia Kuryłowicz & Associates.

Nowa część gmachu przy ul. Dobrej 55 jest jedną z 16 inwestycji programu wieloletniego, kompleksowego planu inwestycyjnego uczelni. Budynek ma 4 kondygnacje naziemne i 2 kondygnacje podziemne. Został połączony funkcjonalnie i wizualnie z gmachem powstałym w I etapie. Na elewacji, tak samo jak w części pierwszej, położono blachę miedzianą od strony ul. Wiślanej oraz konstrukcję umożliwiającą dopływ świeżego powietrza z zewnątrz od ul. Browarnej i ul. Lipowej. Zastosowano rozwiązania energooszczędne takie, jak panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła współpracujące z gruntowym wymiennikiem ciepła.

W gmachu znajdować się będą m.in.: 92 sale dydaktyczne, 70 pomieszczeń administracyjnych, 39 pomieszczeń naukowo-badawczych, 7 sal konferencyjnych, a także przestrzenie wypoczynkowe dla studentów, pomieszczenia socjalne dla pracowników, pomieszczenia biblioteczne oraz sala multimedialna, która może pomieścić ponad 150 osób. Na dachu znajduje się ogród, z którego widać panoramę lewobrzeżnej Warszawy. W części podziemnej zlokalizowano garaż.

Z nowych przestrzeni korzystać będzie można od roku akademickiego 2022/2023.

Nowe Czytelnie Biblioteki Narodowej w Warszawie; projekt: Konior Studio

20 stycznia br. Biblioteka Narodowa w Warszawie zainaugurowała nowe oblicze czytelń. Za projekt wnętrz, w których dominuje miedź, stal i drewno odpowiada pracownia Konior Studio.

Po modernizacji czytelnie są trzykrotnie większe i obecnie dysponują prawie 400 miejscami siedzącymi dla czytelników. W nowoczesnych i funkcjonalnych przestrzeniach Biblioteka Narodowa będzie udostępniała 10 mln woluminów ze swoich magazynów oraz 3,5 miliona obiektów cyfrowych z polona.pl. W czytelniach stanie czterokrotnie więcej książek z wolnym dostępem dla czytelników. Zostały zapewnione również czytelnie mniejsze, specjalistyczne, dla zespołów badawczych.

Rozwiązania wykorzystujące szlachetne materiały: miedź, stal, drewno i kamień uatrakcyjniły wizualnie wnętrza, które nie straciły przy tym swojego modernistycznego charakteru. Już od samego wejścia uwagę zwraca sufit z miedzianej siatki. Zaprojektowano przestrzeń bez barier architektonicznych, aby każdy mógł z niej swobodnie korzystać, bez względu na stopień niepełnosprawności. Całości dopełniają cztery wewnętrzne ogrody, każde o odmiennej stylistyce – ze specjalnie dobraną roślinnością zmieniającą się wraz z porami roku. Jednym z nich jest sad.

Hanza Tower w Szczecinie; projekt: Urbicon

Budowa najwyższego obiektu apartamentowo-komercyjnego pomiędzy Berlinem a Trójmiastem, który w planach inwestora J.W. Construction ma stać się nowym symbolem Szczecina, trwała ponad 10 lat. W marcu tego roku wieżowiec spod kreski Urbicon w końcu uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

Najwyższy w mieście budynek mieści 480 apartamentów. Lokale komercyjne zajmują parter i piętra od 1 do 5. Lokale przeznaczone na handel i usługi zajmują 6 tys. mkw. Rozmieszczone są na parterze i pierwszym piętrze. W wyglądającym jak ćwiartka tortu, wysokim na 4 m lokalu o powierzchni 234 m kw., z całą przeszkoloną półokrągłą ścianą z okien i trzema drzwiami wejściowymi dostępnymi z ulicy, mogłaby powstać kawiarnia. Na pierwszym piętrze, również z półokrągłą szklaną ścianą, jest pomieszczenie przystosowane na lokal gastronomiczny o powierzchni 529 m kw. z zapleczem. Powierzchnia biurowa zajmuje w Hanza Tower 3 tys. m kw.

Hanza Tower to również Centrum Konferencyjne i Wystawiennicze z hallem recepcyjnym oraz przylegającymi doń biurami. Dzięki mobilnym ścianom można tu utworzyć trzy sale o łącznej powierzchni ponad 800 m kw. lub kilka mniejszych, wielofunkcyjnych sal z dostępem do zaplecza multimedialnego i technicznego. Uroczyste otwarcie Centrum Konferencyjnego planowane jest na maj.

Officyna w Gdańsku; projekt: APA Wojciechowski Architekci

Na początku lutego Torus zakończył realizację drugiego etapu inwestycji Officyna w Gdańsku. Budynek o powierzchni najmu blisko 7,3 tys. m kw. uzyskał pozwolenie na użytkowanie i jest gotowy na przyjęcie pierwszych najemców.

Officyna to kameralna inwestycja stanowiąca ciekawą ofertę na lokalnym rynku biurowym, przede wszystkim dla mniejszych i średniej wielkości firm, dla których wysokiej jakości powierzchnia biurowa w tej części miasta stała się teraz bardziej dostępna. To także ogromna wartość dla dzielnicy – nowoczesne i spójne z istniejącą zabudową zagospodarowanie terenu „drugiego centrum” miasta, jak często określany jest Wrzeszcz, który w ostatnich latach zdecydowanie się odradza.

Officyna certyfikowana jest w systemie LEED – pierwszy etap uzyskał już końcowy certyfikat na najwyższym poziomie, Platinum. Oznacza to m.in. spełnianie wyśrubowanych norm środowiskowych oraz wysoką wydajnością energetyczną i wodną, co wpływa na niższe koszty eksploatacyjne. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów budowlanych o niskiej zawartości LZO, a także wysoka funkcjonalność, zapewniają użytkownikowi komfort i bezpieczeństwo. Projekt Officyny przygotowała pracownia APA Wojciechowski Architekci.

Wieże biurowe Global Office Park w Katowicach; projekt: Cavatina

W marcu Cavatina Holding otrzymał pozwolenie na użytkowanie jednej ze swoich flagowych inwestycji, Global Office Park w Katowicach. Projekt architektoniczny przygotował Piotr Jasiński, dyrektor działu projektowania Cavatiny.

Global Office Park to wielofunkcyjny zespół budynków składający się z części biurowej, usługowej i mieszkalnej. Biura, oprócz dwóch 25-piętrowych wież, zajmują także oddany już do użytku i w pełni wynajęty, najmniejszy w kompleksie budynek C. W trzeciej wieży powstanie 670 mieszkań na wynajem od Resi Capital. Podstawą wszystkich trzech wieżowców jest 5-kondygnacyjne podium z miejscem dla gastronomii, punktami usługowymi i sklepami. Mieszkańcy oraz najemcy kompleksu zyskają dostęp do stref zieleni i relaksu stworzonych na tarasach zajmujących 2,3 tys. mkw. powierzchni.

Zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Dąbrówki dwie 104-metrowe wieże biurowe Global Office Park dostarczą na rozwijający się prężnie katowicki rynek 55,2 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Wszystkie budynki biurowe GOP będą certyfikowane w systemie BREEAM na poziomie Excellent i w systemie WELL Health-Safety Rating.

Format w Gdańsku; projekt: APA Wojciechowski Architekci Trójmiasto

Firma Torus otrzymała w marcu pozwolenie na użytkowanie budynku biurowo-usługowego Format w Gdański, za którego projektem stoi trójmiejski oddział pracowni APA Wojciechowski.

Biurowiec Format powstał w biznesowej części Gdańska, na granicy Oliwy i Przymorza. Stanowi uzupełnienie oferty, a jednocześnie alternatywę dla zlokalizowanych nieopodal większych kompleksów biznesowych. Budynek ma 5 kondygnacji nadziemnych, a jego łączna powierzchnia najmu to blisko 16 tys. m kw.

Budynek posiada precertyfikat LEED na poziomie Gold, spełnia więc wysokie standardy środowiskowe i zdrowotne. Planowane jest również uzyskanie certyfikatu „Obiekt bez Barier”, jako potwierdzenie dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W Formacie znajdzie się także Collab. To autorski koncept elastycznych powierzchni (biur serwisowanych) sygnowany marką Torus, nad którym firma pracuje już od kilkunastu miesięcy, zbierając ciekawe doświadczenia na tym rynku w oparciu o funkcjonujący w Alchemii Neon Flex.