Podsumowujemy pierwsze półrocze 2022: na te biurowce czekaliśmy!

Jesteśmy już na półmetku roku 2022. W pierwszej połowie zakończono wiele biurowych inwestycji, niektóre zrealizowane w rekordowym tempie, inne - po trwającym dekadę wyczekiwaniu.

REKLAMA

Wieża SKYSAWA; projekt: Polsko-Belgijska Pracownia Architektury; inwestor: PHN

W czerwcu br. pozwolenie na użytkowanie uzyskał warszawski wieżowiec Polskiego Holdingu Nieruchomości, SKYSAWA. Projekt wysokościowca powstał w Polsko-Belgijskiej Pracowni Architektury.

fot. Polski Holding Nieruchomości

Prace konstrukcyjne części nadziemnej wieży trwały rok, za to wyższe kondygnacje – od +17 do +40 - wybudowano w rekordowym tempie. Nowe piętro w wieży SKYSAWA powstawało średnio co cztery dni. Tak szybko buduje się, m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej. Łączny czas ich realizacji zajął zaledwie 150 dni.

W lipcu 2021 r. wieża SKYSAWA osiągnęła swoją docelową wysokość. W kwietniu 2021 r. SKYSAWA została połączona ze stacją metra Rondo ONZ.

Dzięki centralnej lokalizacji przy Rondzie ONZ jest jedną z nielicznych inwestycji w Warszawie połączonej bezpośrednim przejściem ze stacją metra Rondo ONZ. W styczniu 2022 r. PHN sfinalizował podpisaną w grudniu 2021 r. wieloletnią umową z PKO Bankiem Polskim na wynajęcie całej powierzchni kompleksu SKYSAWA.

Najemcy wprowadzą się w pierwszej połowie 2023 roku.

Hanza Tower w Szczecinie; projekt: Urbicon; inwestor: J.W. Construction

Budowa najwyższego obiektu apartamentowo-komercyjnego pomiędzy Berlinem a Trójmiastem, który w planach inwestora J.W. Construction ma stać się nowym symbolem Szczecina, trwała ponad 10 lat. W marcu tego roku wieżowiec spod kreski Urbicon w końcu uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

fot. mat. prasowe J.W. Construction

Najwyższy w mieście budynek mieści 480 apartamentów. Lokale komercyjne zajmują parter i piętra od 1 do 5. Lokale przeznaczone na handel i usługi zajmują 6 tys. mkw. Rozmieszczone są na parterze i pierwszym piętrze. W wyglądającym jak ćwiartka tortu, wysokim na 4 m lokalu o powierzchni 234 m kw., z całą przeszkoloną półokrągłą ścianą z okien i trzema drzwiami wejściowymi dostępnymi z ulicy, mogłaby powstać kawiarnia. Na pierwszym piętrze, również z półokrągłą szklaną ścianą, jest pomieszczenie przystosowane na lokal gastronomiczny o powierzchni 529 m kw. z zapleczem. Powierzchnia biurowa zajmuje w Hanza Tower 3 tys. m kw.

Hanza Tower to również Centrum Konferencyjne i Wystawiennicze z hallem recepcyjnym oraz przylegającymi doń biurami. Dzięki mobilnym ścianom można tu utworzyć trzy sale o łącznej powierzchni ponad 800 m kw. lub kilka mniejszych, wielofunkcyjnych sal z dostępem do zaplecza multimedialnego i technicznego. Uroczyste otwarcie Centrum Konferencyjnego planowane jest na maj.

.KTW II, Katowice; projekt: Medusa Group; inwestor: TDJ Estate

Niemal 2,5 roku od rozpoczęcia realizacji .KTW II, w lutym biurowiec uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Biurowiec mierzący 133 metry wysokości jest dziś najwyższym budynkiem biurowym w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Obecnie we wnętrzach .KTW II trwa przygotowanie do prac wykończeniowych na powierzchniach najmu.

fot. mat. prasowe TDJ Estate

.KTW I i .KTW II to realizowany przez TDJ Estate kompleks biurowy połączony trzypoziomowym garażem podziemnym, zlokalizowany w Katowicach, w sąsiedztwie Strefy Kultury. Pierwszy obiekt mierzy 66 metrów wysokości i liczy 14 kondygnacji, a jego budowa zakończyła się w 2018 roku i trwała blisko dwa lata. Drugi osiągnął wysokość 133 metrów, a liczba kondygnacji wynosi 31. Parter i kondygnacja +1 w obu budynkach zostały przeznaczone na funkcje handlowo-usługowe. Łącznie biurowce .KTW odpowiadają za podaż 58 tys. mkw. powierzchni biurowej i 3,7 tys. mkw. przestrzeni handlowej.

Biurowiec ma certyfikat BREEAM Interim Design Stage na poziomie Excellent, a uzyskany wynik 79,7% to jedna z najwyższych not przyznanych na katowickim rynku biurowym. W biurowcu wdrożono także nowoczesne systemy i instalacje zgodnie z normami WELL Health-Safety Rating – wszystko po to, by zadbać o zdrowie użytkowników, a w przyszłości móc uzyskać certyfikat potwierdzający najwyższy standard obiektu w zakresie wellbeingu.

Autorem koncepcji biurowców jest pracownia Medusa Group.

Forest w Warszawie; projekt: HRA Architekci; inwestor: HB Reavis

W drugiej połowie marca br. pozwolenie na użytkowanie otrzymała wieża warszawskiego kompleksu biurowego Forest. 120-metrowy wieżowiec oferuje 55 tys. mkw. przestrzeni, a ukończone rok temu niższe biurowce kolejne 23 tys. mkw. powierzchni najmu.

fot. mat. prasowe HB Reavis

Po 2,5 roku od rozpoczęcia prac budowlanych, niegdyś niedostępny teren pomiędzy al. Jana Pawła II, rondem Zgrupowania AK "Radosław" i ul. Burakowską przeszedł metamorfozę w jeden z najbardziej zielonych projektów biurowych i przyjazny fragment miasta.

Projektanci z pracowni HRA Architekci inspirowali się naturą oraz trendem znanym jako biophilic design. Na otwartym dla pieszych dziedzińcu i wokoło budynków zasadzono 200 dojrzałych drzew i drugie tyle krzewów. Wyróżnikiem są też zielone tarasy na dachach, gdzie powstały strefy rekreacyjne i miejski ogród z widokiem na panoramę Warszawy. Inwestycja została wyróżniona nagrodą dla najlepszego budynku przyznawaną przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego.

Biurowce M4 i M4A w łódzkiej Fuzji; projekt: Medusa Group; inwestor: Echo Investment

W maju zakończyły się prace przy realizacji dwóch biurowców stanowiących część współczesnej zabudowy łódzkiej Fuzji, pofabrycznego kompleksu rewitalizowanego przez Echo Investment. Głównym najemcą biurowców M4 i M4A jest łódzki zespół Fujitsu Poland Global Delivery Centre.

fot. Maciej Lulko

Parter obu biurowców zdobi szklana fasada, natomiast na pozostałych kondygnacjach powtarzalnych znajduje się elewacja w postaci specjalnej okładziny z żaluzji, wkomponowanej poziomo w przestrzeń międzyokienną.

Częścią biurowców jest także wpisana do rejestru zabytków ściana, stanowiąca pozostałość po budynku, pełniącym za czasów świetności dawnej fabryki funkcję bielnika, magla wodnego oraz suszarni. W ramach prowadzonej przez Echo Investment inwestycji, historyczna ściana poddana została pracom konserwatorskim, przypominając o fabrycznej tradycji miejsca.

Biurowce zaprojektowane przez Medusa Group posiadają certyfikat BREEAM na poziomie Excellent, a ich użytkowanie będzie przyjazne dla środowiska dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań wpływających na niskie zużycie energii i znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

High5ive w Krakowie; projekt: NS Moon Studio; inwestor: Skanska

W marcu piąty budynek krakowskiego kompleksu High5ive otrzymał pozwolenie na użytkowanie. Dobiegła końca realizacja całego projektu, który dostarczył na rynek biurowy 70 tys. mkw. przestrzeni biurowej i diametralnie zmienił obraz tej części Krakowa. Projekt architektoniczny dla Skanska powstał w pracowni NS Moon Studio.

fot. mat. prasowe Skanska

Budowa High5ive rozpoczęła się w 2016 roku. Ta zlokalizowana w samym sercu Krakowa, tuż obok Dworca Głównego, Galerii Krakowskiej oraz w sąsiedztwie uczelni wyższych inwestycja jest przykładem odpowiedzialnego projektowania przestrzeni biurowych, uwzględniającego potrzeby lokalnej społeczności.

Ostatni, piąty budynek High5ive – czyli trzecia faza projektu – oferuje najemcom ponad 11 000 mkw. powierzchni. Podobnie jak cały kompleks, został on stworzony zgodnie z założeniami ESG (environmental, social governance) oraz najwyższymi standardami i najbardziej wymagającymi certyfikatami. Zdrowie psychiczne i fizyczne jego użytkowników, a także redukcja wpływu na środowisko naturalne, były dla inwestora priorytetem. Ponad 35% miejsc parkingowych będzie umożliwiało ładowanie samochodów elektrycznych.

Officyna w Gdańsku; projekt: APA Wojciechowski Architekci; inwestor: Torus

Na początku lutego Torus zakończył realizację drugiego etapu inwestycji Officyna w Gdańsku. Budynek o powierzchni najmu blisko 7,3 tys. m kw. uzyskał pozwolenie na użytkowanie i jest gotowy na przyjęcie pierwszych najemców.

fot. mat. APA Wojciechowski Architekci

Officyna to kameralna inwestycja stanowiąca ciekawą ofertę na lokalnym rynku biurowym, przede wszystkim dla mniejszych i średniej wielkości firm, dla których wysokiej jakości powierzchnia biurowa w tej części miasta stała się teraz bardziej dostępna. To także ogromna wartość dla dzielnicy – nowoczesne i spójne z istniejącą zabudową zagospodarowanie terenu „drugiego centrum” miasta, jak często określany jest Wrzeszcz, który w ostatnich latach zdecydowanie się odradza.

Officyna certyfikowana jest w systemie LEED – pierwszy etap uzyskał już końcowy certyfikat na najwyższym poziomie, Platinum. Oznacza to m.in. spełnianie wyśrubowanych norm środowiskowych oraz wysoką wydajnością energetyczną i wodną, co wpływa na niższe koszty eksploatacyjne. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów budowlanych o niskiej zawartości LZO, a także wysoka funkcjonalność, zapewniają użytkownikowi komfort i bezpieczeństwo. Projekt Officyny przygotowała pracownia APA Wojciechowski Architekci.

Wieże biurowe Global Office Park w Katowicach; projekt: Cavatina

W marcu Cavatina Holding otrzymał pozwolenie na użytkowanie jednej ze swoich flagowych inwestycji, Global Office Park w Katowicach. Projekt architektoniczny przygotował Piotr Jasiński, dyrektor działu projektowania Cavatiny.

fot. mat. prasowe Cavatina

Global Office Park to wielofunkcyjny zespół budynków składający się z części biurowej, usługowej i mieszkalnej. Biura, oprócz dwóch 25-piętrowych wież, zajmują także oddany już do użytku i w pełni wynajęty, najmniejszy w kompleksie budynek C. W trzeciej wieży powstanie 670 mieszkań na wynajem od Resi Capital. Podstawą wszystkich trzech wieżowców jest 5-kondygnacyjne podium z miejscem dla gastronomii, punktami usługowymi i sklepami. Mieszkańcy oraz najemcy kompleksu zyskają dostęp do stref zieleni i relaksu stworzonych na tarasach zajmujących 2,3 tys. mkw. powierzchni.

Zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Dąbrówki dwie 104-metrowe wieże biurowe Global Office Park dostarczą na rozwijający się prężnie katowicki rynek 55,2 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Wszystkie budynki biurowe GOP będą certyfikowane w systemie BREEAM na poziomie Excellent i w systemie WELL Health-Safety Rating.

Format w Gdańsku; projekt: APA Wojciechowski Architekci Trójmiasto; inwestor: Torus

Firma Torus otrzymała w marcu pozwolenie na użytkowanie budynku biurowo-usługowego Format w Gdański, za którego projektem stoi trójmiejski oddział pracowni APA Wojciechowski.

fot. Minus Osiem

Biurowiec Format powstał w biznesowej części Gdańska, na granicy Oliwy i Przymorza. Stanowi uzupełnienie oferty, a jednocześnie alternatywę dla zlokalizowanych nieopodal większych kompleksów biznesowych. Budynek ma 5 kondygnacji nadziemnych, a jego łączna powierzchnia najmu to blisko 16 tys. m kw.

Budynek posiada precertyfikat LEED na poziomie Gold, spełnia więc wysokie standardy środowiskowe i zdrowotne. Planowane jest również uzyskanie certyfikatu „Obiekt bez Barier”, jako potwierdzenie dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W Formacie znajdzie się także Collab. To autorski koncept elastycznych powierzchni (biur serwisowanych) sygnowany marką Torus, nad którym firma pracuje już od kilkunastu miesięcy, zbierając ciekawe doświadczenia na tym rynku w oparciu o funkcjonujący w Alchemii Neon Flex.

React w Łodzi; projekt: Litoborski+Marciniak; inwestor: Echo Investment

W kwietniu Echo Investment zakończyło w Łodzi realizację biurowca React. Siedmiokondygnacyjny biurowiec spod kreski biura architektonicznego Litoborski+Marciniak, wpisał się w krajobraz jednej z głównych arterii miasta – alei Piłsudskiego.

fot. mat. prasowe Echo Investment

Prowadzenie inwestycji w myśl zasad zrównoważonego rozwoju i zastosowanie takich rozwiązań, jak energooszczędne systemy instalacyjne, zapewnienie dostępu do światła dziennego, zoptymalizowane oświetlenie, użycie lokalnych i nietoksycznych materiałów doprowadziło do uzyskania certyfikatu BREAAM na poziomie Excellent.

Architektura Reacta to skupienie się na takich symbolach jak struktura, modułowość, porządek, światło i funkcjonalność. Sam biurowiec wpisuje się harmonijnie w otaczającą przestrzeń: wypełnia ją, a biała, spokojna elewację nie zakłóca dotychczasowego charakteru miejsca.

Lokalizacja to zdecydowany atut biurowca. Inwestycja powstała w sąsiedztwie Galerii Łódzkiej i bliskiej odległości do Dworca Tramwajowego Centrum oraz najbardziej znanego deptaka w Polsce: ulicy Piotrkowskiej. W biurowcu działa placówka Enel-Med, a niebawem będzie można skorzystać również z przestrzeni coworkingowej, którą przygotowuje firma Rise, znana pod marką Chilispaces.

K2 w Gdyni; projekt APA Wojciechowski; inwestor: Vastint Poland

Gdyński biurowiec spod kreski architektów z trójmiejskiego oddziału pracowni APA Wojciechowski, K2 otrzymał w maju pozwolenie na użytkowanie. K2 to jeden z najciekawiej zlokalizowanych biurowców w Trójmieście. Stojący nieopodal węzła Wzgórze św. Maksymiliana przy ul. Kieleckiej, w sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oferuje dogodny dostęp do stacji SKM i centrum, a co z tym się wiąże licznych usług i centrów handlowych.

fot. mat. Vastint Poland

Mimo, że działka znajduje się poza historycznym obszarem śródmieścia, projekt architektoniczny odwołuje się do gdyńskiej tradycji modernistycznej. Wyróżnia go m.in. typowa dla białej, gdyńskiej zabudowy, kolorystyka elewacji oraz rytmiczne rozmieszczone pionowe panele, których kształt stanowi odniesienie do architektury okrętowej, w szczególności obecnego w Gdyni stylu „Streamline” lat 30.

Sześciopiętrowy budynek oferuje ponad 11 400 m2 biur, lobby zaprojektowane jako przestrzeń, z której najemcy mogą korzystać zarówno podczas spotkań biznesowych, jak i towarzyskich oraz dwukondygnacyjną halę garażową ze 136 miejscami postojowymi i szatniami dla rowerzystów. Jednoślady swoje miejsca postojowe będą miały również od strony tylnego dziedzińca, który ozdobi pięćdziesiąt ponad dwudziestoletnich brzóz.

Nowo oddany biurowiec spełnia wymogi certyfikacji środowiskowej LEED.

Intraco Prime w Warszawie; projekt: Juvenes; inwestor: PHN

W maju PHN uzyskał pozwolenie na użytkowanie budynku biurowo-handlowego Intraco Prime położonego na warszawskim Muranowie przy ul. Stawki 2B.

fot. mat. prasowe PHN

Intraco Prime to nowoczesny obiekt biurowy klasy A o powierzchni ok. 13 tys. mkw. Na parterze budynku znajdują się lokale handlowo-usługowe. Realizacja inwestycji była prowadzona według wymogów certyfikacji BREEAM. Nowoczesny i kameralny budynek spod kreski Juvenes współgra z obecną wieżą Intraco.