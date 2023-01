Podsumowujemy rok 2022 w architekturze!

Za nami rok 2022. Redakcja Property Design podsumowuje najważniejsze wydarzenia świata architektury, które przyniósł nam miniony rok!

REKLAMA

Architekci dla Ukrainy

Norman Foster Foundation pokazała postępy w pracach nad generalnym planem rozwoju Charkowa. Na zdjęciu Charków przed wojną. fot. Shutterstock

Inwazja militarna Rosji na Ukrainę wstrząsnęła światem, również światem architektury. Architekci ze swojej strony starali się wspierać uchodźców z Ukrainy dotkniętych wojną i sprzeciwiać wojnie na wiele sposobów. Jeszcze na początku wojny największe pracownie architektoniczne świata, w tym m.in. Zaha Hadid Architects, MVRDV, UN Studio czy Foster + Partners wstrzymały swoje projekty w Rosji.

Założyciel tej ostatniej, Lord Norman Foster ujawnił w grudniu nowy generalny plan rozwoju Charkowa, o którego przygotowanie został poproszony przez mera miasta Igora Terechowa z pośrednictwem Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W Polsce w pomoc uchodźcom włączyli się zwykli Polacy, jak również firmy z różnych sektorów polskiej gospodarki. Także architekci i projektanci. Wiele pracowni z Polski oferowało zatrudnienie dla architektów z Ukrainy, niektórzy angażowali się w różne akcje mające na celu wsparcie potrzebujących dotkniętych wojną.

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich i Instytutem Dizajnu w Kielcach zorganizował akcję, mającą na celu pomoc branży kreatywnej z Ukrainy. W ramach inicjatywy powstała baza osób i firm z szeroko pojętej branży projektowej, które oferują pomoc w znalezieniu pracy osobom dotkniętym skutkami inwazji Rosji na Ukrainę.

Z kolei architekci z pracowni XYStudio zaangażowali się w projekt tworzenia w Polsce ukraińskich szkół dla dzieci, które musiały uciekać z Ukrainy. Pierwsza taka szkoła już funkcjonuje od maja w budynku myhive Mokotów Two. A to tylko niektóre z inicjatyw.

Wyczekiwane inwestycje dobiegają końca

Warszawski skyline z wieżowcem Varso Tower górującym nad miastem. fot. Aaron Hargreaves / Foster + Partners

Miniony rok przyniósł zakończenie wielu długo wyczekiwanych inwestycji. Za nami inauguracje wielkich projektów - zarówno publicznych, jak i komercyjnych, a wśród nich także rekordowe bryły pod względem gabarytów.

W Szczecinie po ponad dekadzie końca dobiegła budowa najwyższego obiektu apartamentowo-komercyjnego pomiędzy Berlinem a Trójmiastem, Hanza Tower. W Warszawie do użytku oddano najwyższy budynek w Unii Europejskiej, wieżę Varso Tower będącą częścią inwestycji HB Reavis Varso Place. Wieżowiec wyszedł spod kreski pracowni Foster + Partners. W Katowicach, niemal 2,5 roku od rozpoczęcia realizacji .KTW II, w lutym biurowiec uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Biurowiec mierzący 133 metry wysokości jest dziś najwyższym budynkiem biurowym w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Ale rok 2022 to nie tylko biurowce – w otwarcia obfitował również rynek hotelowy. Wystarczy chociażby wspomnieć zakończenie rewitalizacji Pałacu Leipzigera we Wrocławiu, w którym powstał 5-cio gwiazdkowy hotel Altus Palace czy finisz trwającej siedem lat realizacji hotelu Ferreus w Krakowie. Z pewnością jednym z najgłośniejszych otwarć hotelowych minionego roku był start pierwszego w Polsce obiektu sygnowanego przez markę Marriott Autoraph Collection - hotelu Verte w Warszawie. Obiekt powstał w zrewitalizowanych pałacach Branickich i Szaniawskich.

Wreszcie, w roku 2022 końca dobiegły także głośne inwestycje publiczne. Wśród zakończonych głośnych projektów znalazły się Plac Pięciu Rogów Warszawie spod kreski WXCA, pracowni, która zaprojektowała również otwarte w październiku Ogrody Uricha, a także modernizacja Teatru Letniego w Szczecinie – kultowego miejsca na mapie miasta, które stało się jednym z najlepszych obiektów pod względami akustycznymi i technologicznym w Europie. Z kolei w Łodzi powstał największy kompleks w Europie prezentujący faunę i florę Azji Południowo-Wschodniej, czyli realizowane od 2018 Orientarium, którego uroczyste otwarcie odbyło się w kwietniu.

Pierwsza kobieta na czele SARP

Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Prezes SARP oraz Architekt-Partner, Członek Zarządu APA Wojciechowski Architekci. fot. Bartek Barczyk

To była bezprecedensowa sytuacja. W czerwcu minionego roku Agnieszka Kalinowska-Sołtys, na co dzień architektka i członkini zarządu w APA Wojciechowski, została powołana na stanowisko prezeski Stowarzyszenia Architektów Polskich. To pierwsza kobieta na tym stanowisku w 88-letniej historii SARP. Wcześniej architektka w szeregach Stowarzyszenia pełniła rolę wiceprezeski ds. środowiska i ochrony klimatu.

W rozmowie z redakcją Property Design prezes SARP opowiedziała o sytuacji kobiet w biznesie, planach i realizowanych inicjatywach SARP-u, a także kondycji zrównoważonego budownictwa w Polsce.

Nowy model pracy zmienia przestrzenie biurowe

Chociaż sytuacja epidemiologiczna na świecie ustabilizowała w większości krajów, większość firm nie wróciła do pracy w biurze w systemie sprzed pandemii. Okazało się, że praca zdalna i hybrydowa mają wielu zwolenników i zalety, co z kolei pociągnęło za sobą zmiany w projektowaniu przestrzeni biurowych.

Chociaż o elastycznych przestrzeniach dostosowanych do pracy hybrydowej, hot-deskach i biurach jako miejscach spotkań i interakcji pracowników mówiło się wiele już w 2021 roku, to jednak w roku 2022 rozwiązania te z eksperymentów czy pilotażowych realizacji stały się nowym standardem biurowym.

Co więcej, firmy chcąc przyciągnąć do biura pracowników, którzy zadomowili się na "home office" inwestują w przestrzenie do odpoczynku i szeroko pojmowany wellness. Coraz ważniejszy staje się także ESG, prognozowany coraz częściej jako jeden z najważniejszych czynników kształtujących rynek nieruchomości biurowych.

Znowu stacjonarnie

W roku, po dwóch latach powtarzających się lockdownów i licznych imprez online, pełną parą w kraju i na świecie ruszyły stacjonarne eventy. Jednym z pierwszych takich wydarzeń było 4 Design Days. W 6. stacjonarnej edycji wydarzenia poświęconego trendom w architekturze i wzornictwie wzięło udział 9 tys. osób - architektów, projektantów, przedstawicieli biznesu i władz samorządowych oraz pasjonatów designu. Po ubiegłorocznych edycjach, które odbywały się w formule online, tym razem ponownie spotkaliśmy się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Polscy architekci doceniani za granicą

Obsypany nagrodami Pawilon Polski na EXPO 2020 w Dubaju, fot. mat. prasowe WXCA

W minionym roku architekci z Polski i ich projekty były wielokrotnie nagradzane w międzynarodowych konkursach w minionym półroczu. Jeszcze w marcu informowaliśmy o tym, że Maciej Franta jako jedyny architekt z Polski znalazł się na tegorocznej liście Europe 40 Under 40, będącej zestawieniem najbardziej obiecujących architektów Europy przed 40-stką.

Maciej Franta zgarniał zresztą w tym roku nagrodę za nagrodę, przy czym znaczna ich część wędrowała do budynku Villa Reden w Chorzowie, która obsypana została licznymi nagrodami, w tym m.in. German Design Award.

Do udanych miniony rok z pewnością może zaliczyć również Bogusław Barnaś, którego pracownia zapisała się w tym roku na kartach historii uzyskując podwójną nagrodę A' Design Award za realizację Polskiej Zagrody oraz Małopolskiej Chaty Podcieniowej. To pierwszy przypadek w historii tego konkursu, kiedy dwie statuetki zostały przyznane tej samej pracowni za projekty domów jednorodzinnych.

Z kolei międzynarodowe jury konkursu Architecture MasterPrize (AMP) doceniło nie tylko domy autorstwa BXB studio, ale również całokształt działalności pracowni. Do BXB studio powędrowały dwie nagrody i jedno wyróżnienie. BXB studio była także jedyną pracownią z Polski nagrodzoną w tegorocznej edycji The PLAN Awards obok takich światowych sław jak Zaha Hadid (budynek biurowy), Enota (hotel), Oopeaa (budynek mieszkaniowy), Querkraft (budynek handlowy), Weiss Manfredi (budynek wielofunkcyjny).

Nagroda powędrowała również do Pawilonu Polskiego na EXPO 2020.

Zaprojektowany przez WXCA we współpracy z Bellprat Partner AG, WSP, WSP Middle East Pawilon Polski na EXPO 2020 w Dubaju został wybrany najlepszym pawilonem w swojej kategorii (Best Large Pavilion) w konkursie The Exhibitor Magazine World Expo Awards. Magazyn Exhibitor od ponad 30 lat nagradza crème de la crème ekspozycji targowych, a w latach 2010, 2012, 2015 i 2017 uhonorował również jedne z najbardziej imponujących konstrukcji wystawienniczych nagrodą World Expo Awards w Chinach, Korei Południowej, Włoszech i Kazachstanie i - teraz także - Dubaju.

A to zaledwie niektóre z przykładów. Polskich laureatów nie zabrakło również w konkursach takich jak European Property Awards, A'Design Award & Competition czy Architizer A+Awards.