Podwrocławskie Wilczyce rozbudują szkołę podstawową. Oto, jak będzie wyglądać

Nowe moduły z klasami dla najmłodszych i najstarszych uczniów, kompleks sportowy oraz biblioteka, stołówka – rozbudowę szkoły podstawowej w podwrocławskich Wilczycach zaplanowano z rozmachem. Obiekt ma być gotowy przed wrześniem 2025 r.

Rozbudowa szkoły podstawowej w Wilczycach – tuż za granicą Wrocławia, rozpocznie się lada moment. Władze gminy podpisały umowę z firm STANBUD Stanisław Pięta, głównym realizatorem robót.

To wyjątkowy moment dla wszystkich mieszkańców, szczególnie z Wilczyc. Bardzo zależy mi, by nasze dzieci miały jak najlepsze warunki do nauki i rozwijania swoich pasji. Zdaję sobie sprawę z rozwoju naszej gminy i napływu nowych mieszkańców, dlatego rozbudowa szkoły cały czas była dla mnie priorytetem - Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka.