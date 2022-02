Podziemne przejście w Dąbrowie Górniczej połączy dwie strony miasta

W stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce powstanie wygodne i bezpieczne przejście podziemne łączące dwie strony miasta od ul. Towarowej do ul. Transportowej.

REKLAMA

Na stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce będzie bezpieczniej, dzięki budowie przejścia podziemnego dla pieszych i rowerzystów. Obiekt ułatwi dostęp do peronów i połączy dwie strony miasta.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z wykonawcą na zaprojektowanie i wykonanie robót w stacji. To wspólna inwestycja PLK i Gminy Dąbrowa Górnicza.

Prace powinny zakończyć się w IV kw. 2023 r.

W stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce powstanie wygodne i bezpieczne przejście podziemne łączące dwie strony miasta od ul. Towarowej do ul. Transportowej. Z tej stacji pasażerowie udają się w podróż do Sławkowa, Olkusza czy Tunelu na linii do Kielc oraz do Sosnowca czy Katowic.

Przejście podziemne będzie zadaszone i wyposażone w pochylnie ułatwiające podróżowanie osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. W przejściu i dojściach będą ścieżki naprowadzające ze specjalną wypukłą fakturą dla osób niewidomych i słabo widzących. Na poręczach zostaną umieszczone informacje w języku Braille’a. W przejściu będzie wyznaczona specjalna ścieżka dla rowerzystów. Zamontowane kamery monitoringu zwiększą poziom bezpieczeństwa. Przejście będzie wyposażone w system informacji pasażerskiej (m.in. nagłośnienie, oświetlenie, czytelne tablice z opisem wyjść, kierunków jazdy pociągów).

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z wykonawcą Nowak-Mosty sp. z o.o. na realizację zadania „Zaprojektowanie oraz budowa przejścia podziemnego dla ruchu pieszo – rowerowego w stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce w km 69,004 na linii kolejowej nr 62 Tunel – Sosnowiec Główny” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”. Wartość inwestycji to 9,6 mln zł. Zadanie jest realizowane we współpracy PLK i Urzędu Gminy Dąbrowa Górnicza. Prace powinny zakończyć się w IV kw. 2023 r.