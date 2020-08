Pokazano koncepcję plenerowego Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

We wtorek, 25 sierpnia, w Muzeum II Wojny Światowej przedstawiono koncepcję zagospodarowania terenu dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej, na którym powstanie Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, informuje portal Gdansk.pl.

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 będzie muzeum plenerowym z możliwie jak najwierniejszym odtworzeniem realiów z sierpnia 1939 roku, tuż przed 1 września, gdy Westerplatte zostało zaatakowane i stało się polem bitwy.

Centralnym punktem przyszłego muzeum ma być nowy cmentarz obrońców, którzy polegli we wrześniu 1939 roku. Na jego terenie zostaną złożone zarówno szczątki spoczywające na istniejącej obecnie nekropolii, jak i szczątki dziewięciu kolejnych obrońców, które odnaleziono podczas badań archeologicznych w ubiegłym roku. Nowy cmentarz będzie zlokalizowany tuż obok obecnie istniejącego.

Realizację prac zaplanowano w trzech etapach:

Do roku 2022 powstanie nowy cmentarz obrońców Westerplatte; do tego czasu przewidywany jest też koniec remontu dawnej elektrowni.

Do roku 2024 zaplanowano m.in. odbudowę placówki fort, magazynów amunicyjnych, budynku zawiadowcy stacji.

Do roku 2026 gotowy ma być nowy budynek muzealny o powierzchni 3500 m kw., zlokalizowany na wolnym terenie pomiędzy kopcem z pomnikiem Westerplatte i napisem “Nigdy Więcej Wojny”. W tej dacie ma być też zakończona m.in. odbudowa kasyna oficerskiego, starych koszar, wartowni nr 3.

Szlak muzeualny zaczynać się będzie tuż za murem, który w 1939 r. otaczał teren Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Ostatnim obiektem do zwiedzania będzie budynek dawnej elektrowni, gdzie znajdzie się ekspozycja najciekawszych znalezisk związanych z obroną półwyspu, na które natrafiono w ostatnich latach, podczas badań archeologicznych. Pomiędzy tymi punktami po drodze do zwiedzania będzie siedem zrekonstruowanych budynków. Na powierzchni ziemi powstaną również obrysy budynków, które nie zostaną zrekonstruowane.

Nowa placówka będzie filią Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, które na mocy specustawy z 2019 roku otrzymało teren Westerplatte w zarząd.

Podobnie jak dotychczas, tereny Westerplatte będą ogólnodostępne. Odpłatne będzie natomiast zwiedzanie obiektów muzealnych z koncesjonowanymi przewodnikami.