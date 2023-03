Polacy odnawiają jeden z największych mostów łukowych w Europie

Polski zespół firmy Arup uczestniczy w renowacji holenderskiego Van Brienenoordbrug, największego podwójnego mostu łukowego w Europie. To jednocześnie jednym z najbardziej ruchliwych odcinków drogowych w Holandii. Polacy przygotowali modele 3D, które pomogły skrócić zakłócenia ruchu do 6 tygodni. Żywotność mostu ma zostać przedłużona o 100 lat i zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej wykorzystana zostanie część starej konstrukcji.

Polski zespół firmy Arup odnawia jeden z największych mostów łukowych w Europie.

Obiekt o długości 1320 metrów jest jednocześnie jednym z najbardziej ruchliwych odcinków drogowych w Holandii.

Codziennie porusza się nim około 230 tys. pojazdów, a rocznie przepływa pod nim 120 tys. statków.

Arup zakończył już prace nad projektem, którego realizacja zacznie się w 2025 roku.

Stale rosnący ruch i obciążenie ciężarówek sprawiają, że około 200 holenderskich mostów zbudowanych w latach 1950-60 może doznać szkód z powodu zmęczenia materiałów. W związku z tym od ponad dekady w kraju trwa program renowacji, który ma zapewnić dalsze bezpieczeństwo eksploatacji konstrukcji. Most Van Brienenoord jest ostatnim i najbardziej złożonym z odnawianych obiektów. Ma 1320 metrów długości, co czyni go jednym z najdłuższych w Europie podwójnych mostów łukowych. Codziennie porusza się nim około 230 tys. pojazdów, a rocznie przepływa pod nim 120 tys. statków.

Firma Arup, która wraz z Dyrekcją Generalną ds. Robót Publicznych i Gospodarki Wodnej Rijkswaterstaat (RWS) tworzy rozwiązania projektowe i inżynieryjne dla tego programu, zaangażowała polski zespół w pracę nad największą konstrukcją. Nasi inżynierowie zajmowali się przygotowaniem modeli 3D, które były niezbędne podczas projektowania i przeprowadzania analiz wykonalności. Wykorzystanie tej technologii pozwoliło przede wszystkim sprostać ambitnym wyzwaniom związanym z zamknięciem obiektu oraz jego odbudową. Wspólnym mianownikiem wszystkich projektów realizowanych przez Arup jest zrównoważony rozwój, dlatego poza standardowymi pracami renowacyjnymi, firma postawiła sobie za cel możliwie maksymalne wykorzystanie dotychczasowej konstrukcji. Prace zaplanowano natomiast tak, by miały jak najmniejszy wpływ na płynność ruchu i przepustowość.

Drugie życie mostu

Podwójny most Van Brienenoordbrug powstał w 1965 roku, a prace mają wydłużyć jego żywotność o 100 lat. Podczas tego typu działań prowadzonych w Holandii, okres funkcjonowania podobnych konstrukcji przedłuża się średnio o 30 lat, dlatego wprowadzone przez inżynierów rozwiązania są przełomowe. Zgodnie z zatwierdzonymi planami, część w kierunku wschodnim zostanie całkowicie usunięta i zastąpiona odnowionym mostem zachodnim. W międzyczasie poza terenem budowy będzie trwało opracowywanie nowego fragmentu, który zostanie zainstalowany w miejscu zachodniego łuku.

Arup zakończył już prace nad projektem, którego realizacja zacznie się w 2025 roku, fot. Arup

W trakcie renowacji specjaliści ocenią stan 3000 ton stali tworzących konstrukcję mostu i oszacują ile części będzie można ponownie wykorzystać do odbudowy. W ten sposób obiekt stanie się jednym z pierwszych przykładów zrównoważonego podejścia do projektowania podczas renowacji kluczowej infrastruktury transportowej.

Prace w sześć tygodni

Przy tego typu renowacjach zakłócenia w ruchu wynoszą średnio 1,5 roku. Ze względu na ogromne znaczenie Van Brienenoordbrug, prace musiały jednak zostać zaplanowane w taki sposób, by w jak najmniejszym stopniu ograniczać dostęp do mostu. W związku z tym inżynierowie Arup opracowali harmonogram działań, który zorganizowaniem i precyzją dorównuje operacjom wojskowym. Po zastosowaniu szeregu środków, planowy czas zamknięcia mostu udało się ograniczyć do zaledwie sześciu tygodni.

Tak duża redukcja czasu zamknięcia mostu wymagała dużej dokładności i wzięcia pod uwagę trudnych do oszacowania zmiennych. Arup musiał przeprowadzić szczegółowe analizy i sporządzić obszerną dokumentację. Kluczowe w tym działaniu były modele 3D obiektu przygotowane przy współpracy polskiego zespołu. Dzięki nim możliwa była bardzo dokładna ocena konstrukcji i zaplanowanie tak krótkiego przebiegu prac – mówi Łukasz Hetmański, BIM Manager w Arup, członek polskiego zespołu tworzącego projekt mostu Van Brienenoordbrug.

Działania modernizacyjne nad Van Brienenoordbrug mają rozpocząć się latem 2025 r. i potrwać do 2027 r. Obecnie projekt jest na etapie konsultacji z potencjalnymi wykonawcami, a Arup pełni rolę doradcy.