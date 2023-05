Polacy wypoczywając w popularnych kurortach wybierają apartamenty

Inflacja znacząco wpłynęła na zachowania konsumenckie polskiego społeczeństwa. Niektórzy dotychczasowi klienci hoteli przenoszą się do apartamentów na wynajem, co pozwala im na spore oszczędności.

REKLAMA

Z powodu inflacji w czasie Świąt Wielkanocnych, jak i majówki hotele musiały ruszyć z dodatkowymi promocjami, aby wypełnić obiekty.

Część klientów zmienia swoje nawyki i z hoteli przenosi się do apartamentów na wynajem, co pozwala im na spore oszczędności.

Dobrze wyposażone apartamenty oferują standard porównywalny do tego, który goście dotychczas odnajdywali w standardowym hotelu.

W ofercie coraz częściej pojawiają się apartamenty przygotowane specjalnie dla rodzin z dziećmi, które doceniają przede wszystkim komfortowe powierzchnie, dogodną lokalizację i kompleksowe wyposażenie.

Nie ulega wątpliwości, że inflacja znacząco wpłynęła na zachowania konsumenckie polskiego społeczeństwa. Jedną z reakcji na drastyczne podwyżki cen było ograniczenie wydatków spoza listy tych najpotrzebniejszych, a do takich z pewnością należą wyjazdy urlopowe. Odczuwa to branża, co widać po niskich poziomach obłożenia w hotelach. Obiekty cieszące się dotychczas wysokim obłożeniem w czasie Świąt Wielkanocnych, jak i majówki, musiały ruszyć z dodatkowymi promocjami, aby wypełnić obiekty. Część klientów zmienia swoje nawyki i z hoteli przenosi się do apartamentów na wynajem, co pozwala im na spore oszczędności.

Sopot, Karpacz, Świeradów-Zdrój, Szklarska Poręba, Kołobrzeg, Zakopane, Krynica-Zdrój, Międzyzdroje, Świnoujście i Wisła – tak według szacunków firmy HREIT, opartych na danych z serwisu booking.com, prezentuje się lista dziesięciu najdroższych lokalizacji urlopowych tego roku. Co ciekawe, turyści decydujący się na pobyt w tych kurortach, coraz rzadziej wybierają popularne obiekty hotelowe, preferując rozwiązania, które są nie tylko bardziej atrakcyjne cenowo, ale też dysponują dużo lepszym wyposażaniem, niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych hoteli.

Krótkoterminowy najem apartamentów

W ten właśnie sposób nastąpił rynkowy zwrot w stronę krótkoterminowego najmu apartamentów, o czym najlepiej świadczy wciąż rosnąca popularność typu ofert noclegowych na niemal wszystkich najpopularniejszych portalach rezerwacyjnych. Dynamiczny rozwój tego sektora w ostatnim czasie sprawił, że aktualnie komfortowe i dobrze wyposażone apartamenty oferują standard, który niczym nie odbiega tego, który goście dotychczas odnajdywali w standardowym hotelu.

Dobrze wyposażone apartamenty oferują standard porównywalny do tego, który goście dotychczas odnajdywali w standardowym hotelu. fot. mat. pras. INA Management

Oprócz konkurencyjnej ceny samego noclegu, pobyt w apartamencie pozwala wygenerować spore oszczędności ze względu na swoje wyposażenie. Najlepszym przykładem będzie tu możliwość przygotowywania wszystkich posiłków we własnym zakresie, co w zestawieniu z codziennym korzystaniem z oferty gastronomicznej lokalnych restauracji pozwoli znacząco obniżyć ostateczny koszt całego pobytu, zwłaszcza w przypadku rodzin z dziećmi.

Współpraca z aparthotelami

Korzyści z takiej sytuacji na rynku turystycznym dostrzegł również biznes, który coraz częściej nawiązuje współpracę z sieciami aparthoteli, zapewniającymi cały pakiet korzyści dla przedsiębiorców, jak programy lojalnościowe, systemy jednej faktury czy takie usługi dodatkowe jak pralnia, prasowanie czy usługi konsjerża. W efekcie, klienci mogą znaleźć szeroką gamę rozwiązań, która pozwoli im dostosować pobyty do aktualnych możliwości finansowych.

Współpraca z profesjonalnym operatorem niesie również szereg korzyści dla właścicieli apartamentów. Niewątpliwym atutem jest również brak konieczności samodzielnej obsługi najmu, ponieważ kwestia ta leży całkowicie po stronie operatora. Obiekt wprowadzany do sieci najmu korzysta także z bazy klientów operatora, kampanii promocyjnych i rozwiązań pakietowych dla korporacji, przez co poziom obłożenia jest znacznie bardziej stabilny niż przy najmie własnego lokalu na własną rękę.

Zarządzając apartamentami zapewniamy dział techniczny, zajmujący się bieżącymi czynnościami związanymi z utrzymaniem apartamentów, działem HK, odpowiedzialnym za bieżące utrzymywanie czystości oraz recepcją – mówi Justyna Rachuba, managerka sieci aparthoteli INA Management.

W efekcie, apartamenty posiadają typowe standardy hotelowe, a dzięki zindywidualizowanym działaniom marketingowym zwiększają swoją rentowność.

W ofercie coraz częściej pojawiają się apartamenty przygotowane specjalnie dla rodzin z dziećmi, które doceniają przede wszystkim komfortowe powierzchnie, dogodną lokalizację i kompleksowe wyposażenie. Szeroki wachlarz apartamentów o zróżnicowanym standardzie sprawia, że każdy gość będzie w stanie wybrać dla siebie optymalną opcję i cieszyć się komfortowym wypoczynkiem, a łatwość rezerwacji jest dokładnie taka sama jak w najpopularniejszych portalach rezerwacyjnych.