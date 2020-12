Polany na Oksywiu i Babich Dołach przechodzą metamorfozę

Prace budowlane na polanach rekreacyjnych na Oksywiu i Babich Dołach zakończą się jeszcze w tym roku. Są już montowane urządzenia do zabawy i rekreacji, a wkrótce rozpocznie się porządkowanie nawierzchni.

Jak podaje portal gdynia.pl polany rekreacyjne na Oksywiu i Babich Dołach przechodzą gruntowną metamorfozę. Prace remontowe są na zaawansowanym etapie i skończą się w tym roku. We wrześniu Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, podpisał umowę na ich budowę. Wkrótce po tym rozpoczęły się prace. Obecnie montowane są urządzenia do zabawy i rekreacji, a wkrótce rozpocznie się porządkowanie nawierzchni. Wiosną, gdy tylko pogoda na to pozwoli, zostanie dosiana trawa i posadzone zostaną rośliny.

- W ich efekcie, w dwóch dzielnicach objętych Gminnym Programem Rewitalizacji, zostaną zagospodarowane miejsca rekreacji, które już teraz są popularne wśród mieszkańców i których nowy kształt będzie odpowiadał ich oczekiwaniom – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – O tym, jak polany mogłyby wyglądać, rozmawialiśmy z mieszkańcami podczas warsztatów i konsultacji. Ich uwagi i wskazania zostały wzięte pod uwagę podczas opracowywania projektów obu miejsc. Bardzo ważne było zachowanie naturalnego charakteru polan na Babich Dołach i Oksywiu, a także dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Inwestycje na polanach na Oksywiu i Babich Dołach nie są w dzielnicach północnych jedynymi dotyczącymi zieleni czy terenów rekreacyjnych.

- Niedawno zakończyliśmy nasadzenia drzew wzdłuż ul. Unruga – zauważa Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. - Ogrodnik Miasta kończy także prace na ulicy Dedala na Babich Dołach oraz na bardzo lubianym przez mieszkańców Obłuża skwerze Ireny Kwiatkowskiej.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.