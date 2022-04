Pole Mokotowskie bez betonu. Trwa modernizacja popularnego parku

Trwa modernizacja warszawskiego parku Pole Mokotowskie. Stołeczny Zarząd Zieleni usunął już większość betonu ze stawów. Zbiorniki są profilowane pod nowy układ wodny. Trwa także remont domków fińskich oraz prace w innych częściach parku. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec tego roku.

REKLAMA

Z głównego stawu w parku usunięto 13 tys. mkw. betonu. Zbiornik jest obecnie profilowany, a na jego dnie kładzione są rury drenażowe. Rozbetonowanie małych zbiorników zgodnie z planem dobiega końca. Częściowo rozpoczęto już profilowanie stawów pod nowy kształt. W ramach modernizacji Zarząd Zieleni utworzy w parku nowy, naturalny układ wodny ze strefami roślinności szuwarowej. W związku z naturalizacją zbiorników, teren w ich otoczeniu został wygrodzony do końca października tego roku.

Trwa remont domków fińskich, w tym domu Ryszarda Kapuścińskiego, w którym docelowo powstanie nowe miejskie centrum reportażu. Budynki będą sukcesywnie remontowane do końca listopada, a prace realizowane są w ścisłej współpracy ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków.

Trwają również prace na części tzw. Wielkiej Polany, czyli terenu po dawnej bazie MPO. Formowane są górki i niecki, które będą pełnić funkcje ogrodów deszczowych, a także przygotowywany jest teren pod budowę drewnianego podestu meandrującego pośród zieleni. Docelowo powstanie tu ogród biocenotyczny, czyli miejsce, w którym natura będzie funkcjonować samodzielnie. Pojawi się mnóstwo różnorodnych roślin i miejsca do odpoczynku.

W ramach modernizacji parku okolice fontanny centralnej przy Al. Armii Ludowej zyskają nowy blask. Część kostki zostanie rozebrana i zastąpiona atrakcyjną kamienną nawierzchnią, a w południowej części fontanny powstanie nowa niecka z tryskaczami oraz nowe siedziska nawiązujące stylem do pozostałych mebli w parku. W związku z pracami teren wokół fontanny zostanie wygrodzony do sierpnia. Natomiast z uwagi na prace wodno-kanalizacyjne, do 25 kwietnia zamknięty jest również plac zabaw w okolicy fontanny.

Zmiany będą widoczne również od strony ul. Żwirki i Wigury przy restauracji Jeff’s. Powstanie tam nowy plac wejściowy do parku z atrakcyjnie zaaranżowaną zielenią. Zostanie wymieniona nawierzchnia, a na środku placu powstanie altana z okrągłą ławą. Dostawione zostaną także stojaki rowerowe, kosze na śmieci i wygodne ławki. W związku z pracami, teren przy restauracji zostanie dziś wygrodzony. Zmiany w tym miejscu potrwają do końca sierpnia.

Prace budowlane w parku Pole Mokotowskie realizowane są z myślą o ochronie istniejącej tam przyrody. Roślinność została zabezpieczona dzięki utworzeniu wygrodzonych stref ochrony zieleni, w których zabroniony jest ruch kołowy i pieszy. Dla płazów żyjących wcześniej w stawie przeznaczonym do rozbetonowania powstał zbiornik zastępczy, zapewniający schronienie i miejsce do rozrodu. Podczas inwestycji prowadzony jest również nadzór przyrodniczy.