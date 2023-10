Politechnika Gdańska ma własny ogród deszczowy. Posłuży do ważnych badań

Na terenie Politechniki Gdańskiej powstał ogród deszczowy. Jeśli zastosowane rozwiązania okażą się skuteczny w eliminacji zanieczyszczeń z deszczówki, będą one stosowane w Gdańsku na szerszą skalę.

Ogród, który oddano z początkiem roku akademickiego na tyłach Budynku C Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej składa się z dwóch niecek retencyjnych, w których zasadzone ponad 1100 roślin hydrofitowych.

Ogród ma pojemność ponad 11 m sześc. Zagospodarowuje i oczyszcza wodę opadową, która naturalnie zbierała się na tym terenie przed inwestycją.

Obiekt ma charakter badawczy, powstał w ramach projektu NICE i ma swój kryptonim - URL9 (Urban Real Lab nr 9, w wolnym tłumaczeniu miejskie żywe laboratorium). Inicjatywa badawcza to partnerstwo instytucji z kilkudziesięciu miast Europy, Ameryki Południowej, Afryki i Azji m.in. Kairu, Pereira (Kolumbia), Lyonu, Madrytu czy Turynu, w ramach którego tworzy się „żywe laboratoria", by sprawdzić które rozwiązania oparte na naturze są skuteczne w przeciwdziałaniu postępującym zmianom klimatu - w zależności od strefy klimatycznej.

W Gdańsku projekt realizowany jest na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska PG. Gdańskie Wody zaprojektowały i wybudowały ogród na zlecenie uczelni.

- Miasta dysponują terenami zieleni, które są jeszcze w niewystarczający sposób wykorzystywane w adaptacji do zmian klimatu. Odpowiednie projektowanie i zagospodarowanie tych terenów to szansa na większą odporność miast na różnego typu zagrożenia środowiskowe - tłumaczy Agnieszka Kowalkiewicz, rzecznik prasowa Gdańskich Wód. - Angażujemy się więc w inicjatywy, które pomogą zwiększać funkcjonalność naszych obiektów i aktualizować wymagania jakie stawiamy inwestorom zewnętrznym. Projekt NICE jest dla nas bardzo atrakcyjny, ponieważ skupia się na badaniu zanieczyszczeń nowego typu. Wyniki badań zespołu naukowców z Politechniki Gdańskiej wskażą, z jakimi zanieczyszczeniami niesionymi przez deszcz mamy obecnie do czynienia i jak skutecznie je redukować.