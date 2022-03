Politechnika Łódzka wznosi Alchemium II

Jak informuje Łódź.pl, z kampusu Politechniki Łódzkiej zniknęły kolejne budynki należące do Katedry Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn. Na ich miejscu powstanie nowa siedziba Wydziału Chemicznego.

Politechnika Łódzka buduje drugi z nowych budynków składających się na inwestycję Alchemium.

Pierwszy budynek kompleksu został otwarty w ubiegłym roku; trzy kolejne powstaną do 2024 roku.

Alchemium to nowoczesna i największa jak do tej pory inwestycja Politechniki Łódzkiej. Ma składać się z czterech budynków. Pierwszy został oficjalnie otwarty 17 września 2021 r. Teraz uczelnia buduje drugi, a zaczęła od rozbiórek starych budynków przy ul. Żeromskiego. Trzy kolejne budynki Alchemium mają powstać do 2024 r.

W pierwszym, otwartym budynku znajdują się sale dydaktyczne oraz aula im. prof. Tadeusza Paryjczaka przeznaczona na oficjalne wydarzenia uczelniane. Przestrzenie trzech kolejnych budynków przeznaczone zostaną na różnego rodzaju badania naukowe. Dużą część zajmą laboratoria chemiczne, znajdzie się tam około 130 pracowni.

Cały kompleks ma zajmować około 27 379 m2. Za budowę reszty nieruchomości odpowiada firma Alstal Grupa Budowlana. Koszt to ponad 100 mln zł.