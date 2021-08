Politechnika Wrocławska. Studenckie projekty zmian dziedzińca budynku A-1

Jak może się zmienić dziedziniec gmachu głównego Politechniki Wrocławskiej? Studenci tej uczelni przygotowali dwie koncepcje na konkurs zorganizowany przez Centrum Klimatyczne PWr.

Do przyjrzenia się dziedzińcowi budynku A-1 i zaproponowania dla niego nowych koncepcji zaprosiło studentów Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Klimatu (CZRiOK) – popularnie nazywane Centrum Klimatycznym. Zainteresowani mogli stworzyć grupy pracujące pod opieką zespołu naukowców z PWr (z Wydziału Architektury oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania).

Studenci, przygotowując się do opracowania projektów koncepcyjnych dla dziedzińca (noszącego imię Jana Benedykta Różyckiego), wykonali badania przedprojektowe, m.in. ankiety wśród użytkowników dziedzińca, oraz symulacje.

– Celem konkursu było wyłonienie pracy łączącej najbardziej funkcjonalne i atrakcyjne z punktu widzenia użytkownika rozwiązania podnoszące równocześnie prestiż uczelni i miejsca, zgodnie z ideami rozwoju zrównoważonego – opowiada dr hab. inż. arch. Anna Bać, prof. uczelni, współkoordynatorka przedsięwzięcia, wspólnie z dr. hab. inż. arch. Krzysztofem Cebratem, prof. uczelni.

Wszystko po to, by opracować projekty koncepcyjne dla dziedzińca. Najlepsze wybrane rozwiązania zaproponowane przez studentów mogą stać się inspiracją do przygotowania optymalizacji środowiskowo-klimatycznej, a potem dokumentacji przetargowej dla dziedzińca. W takim przypadku studenci będą mieli szanse i współpracować przy realizacji inwestycji, a zaangażowani w przedsięwzięcie tutorzy doradzać jako eksperci przy projekcie budowlanym i wykonawczym oraz w ramach nadzoru nad inwestycją.

Miejsce z potencjałem

Analizując przestrzeń dziedzińca, studenci zwrócili uwagę na jego przegrzewanie się, słabe warunki akustyczne (powodujące pogłos i hałas w pomieszczeniach pracy), brak zieleni i niedostosowanie do potrzeb użytkowników. Podkreślali jednak, że miejsce to ma potencjał, by stać się atrakcyjną przestrzenią do spotkań, odpoczynku i pracy czy posiłku na świeżym powietrzu. Mogłoby także pełnić funkcję reprezentacyjną i być wykorzystywane jako lokalizacja różnego rodzaju uroczystości.

Projekt dziedzińca: Archipelag PWr

Pierwszą koncepcję „Archipelag PWr” przygotowali Paulina Barabasz, Patryk Majewski i Beniamin Walecki.

Zaproponowali wprowadzenie różnorodnej roślinności i strefowanie przestrzeni dziedzińca – na miejsca do organizacji wydarzeń, pracy i nauki, ogródek gastronomiczny i leżaki – w sam raz na odpoczynek.

– Ważną częścią naszego projektu jest integracja, dlatego w ramach dziedzińca chcielibyśmy odpowiedzieć na potrzeby kilku grup użytkowników, zapewniając dla nich udogodnienia i tworząc pasmo siedzisk, mające pomóc budować relację między użytkownikami – opowiada Beniamin Walecki.

Studenci założyli pozostawienie części istniejącej infrastruktury, takiej jak m.in. niecki fontann, kolektory wody deszczowej czy studnie instalacji elektrycznych ukryte w betonowych postumentach. Nie chcieli także usuwać rosnących tam drzew i postanowili wykorzystać część betonowych płyt.