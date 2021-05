Półmetek prac na łódzkiej Włókienniczej

Przy ulicy Włókienniczej w Łodzi praca wre. Odsłonięto kolejne artystyczne elewacje i rozpoczęto prace przy odnowie bogato zdobionej fasady willi Hilarego Majewskiego.

– Willa Hilarego Majewskiego przy ul. Włókienniczej 11, co obiektywnie trzeba stwierdzić, to najpiękniejszy budynek na tej ulicy. Wyróżnia się mnóstwem detali – mamy tu przekrój wszelkich detali występujących na elewacjach. Są pilastry, płyciny z neorenesansowymi kwiatowymi dekoracjami, czy bogate gzymsy. Nie powinno to dziwić, wszak willa ta była nie tylko domem Hilarego Majewskiego, ale pełniła również rolę wizytówki prezentującej możliwości i umiejętności architekta. To determinuje jej wygląd i mnogość różnorodnych zdobień. Praktycznie na elewacji nie ma miejsca bez ozdobnych detali. Również oba dość mocno wystające wykusze, dobrze widoczne w panoramie ulicy, również są bogato ozdobione. Tak efektownej stolarki okiennej jak tu, nie znajdziemy chyba na żadnym innym budynku w okolicy. Nie wszystkie zdobienia dobrze zachowały się do naszych czasów, dlatego część detali musieliśmy odtworzyć. Na szczęście większość udało się zachować. Prace polegały m.in. na wzmocnieniu zdobień i uzupełnieniu ubytków. Prace przy elewacji willi jeszcze trwają, więc całe jej piękno na razie skrywa się za rusztowaniami, ale już wkrótce będzie można ją pomalować – mówi Anna Połomka, konserwator zabytków z firmy VIK-BUD.

Intensywne prace budowalne trwają wewnątrz budynku. Przywracany jest oryginalny podział wnętrz, tak jak zaprojektował to Hilary Majewski. Po ich zakończeniu będą mogły rozpocząć się prace konserwatorskie we wnętrzach willi.

– We współpracy z miastem prowadzimy prace przy siedmiu kamienicach przy ul. Włókienniczej. W 5 z nich zakończyliśmy już wszystkie prace. Prowadzimy jeszcze prace w budynku przy ul. Włókienniczej 4 oraz w narożnym budynku u zbiegu ulic Wschodniej i Włókienniczej. Wprawdzie ma on adres Wschodnia 54, ale główne skrzydło kamienicy stoi przy ulicy Włókienniczej. Różnorodne elewacje tych kamienic diametralnie odmienią obraz tej ulicy. Część elewacji nawiązuje do historycznych pierwowzorów i wiernie odtwarza najdrobniejsze detale. Niektóre z nich, tak jak np. budynek pod numerem 6 został wzbogacony o 6 białych kariatyd. Można to rozpatrywać w kategoriach prowokacji artystycznej. Wszystkie te obiekty zostały w pełni zrewitalizowane i dostosowane do współczesnych standardów. Do wszystkich zostały doprowadzone niezbędne w XXI wieku media. Np. zamiast starych pieców opalanych węglem, wszystkie budynki mają centralne ogrzewanie. Rewitalizacja objęła również podwórka. Ich nawierzchnia została odnowiona, wprowadziliśmy tam dużo zieleni oraz elementy małej architektury, które zapewnią mieszkańcom chwilę wypoczynku. Powstały też place zabaw, z których będą korzystali również podopieczni dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych i przedszkola. W zasobach, które rewitalizowaliśmy bądź jeszcze rewitalizujemy zostanie przekazanych do użytku 156 mieszkań, 26 lokali usługowych, placówka opiekuńczo-wychowawcza przy Włókienniczej 6 oraz placówka opiekuńczo-wychowawcza z przedszkolem przy Włókienniczej 16 – dodaje Jerzy Klemm, dyrektor ds. technicznych, P.R.B. BUDOMAL

Obecnie na ul. Włókienniczej można już zobaczyć gotowe elewacje kamienic pod numerami 6, 8, 12, 14, 16 oraz jedną z oryginalniejszych fasad przy Wschodniej 54. Kończą się prace przy Włókienniczej 3, 5, 7, 4 oraz 11. Artystyczne projekty tych budynków to wynik współpracy Biura Architekta Miasta, studentów Politechniki Łódzkiej, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i Zarządu Inwestycji Miejskich. To zespół specjalistów opracował koncepcję mającą być współczesną interpretacją zabytkowych detali. Już dziś dobrze widać, że to miejsce nabiera charakteru i uroku

Łączny koszt rewitalizacji 13 kamienic przy ulicy Włókienniczej to 90 mln zł.