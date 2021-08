Półmetek prac przy rewitalizacji łódzkich kamienic z ul. Rewolucji 1905 r.

Remonty trzech łódzkich kamienic przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 13, 15 i 17 przekroczyły półmetek. Do wykonania została m.in. najbardziej "widowiskowa" część modernizacji, czyli przeobrażenie zabytkowych fasad budynków.

– Trwa remont trzech kamienic przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 13, 15 i 17. Po zakończeniu wszystkich prac w budynkach powstaną 52 komfortowe mieszkania komunalne oraz 5 lokali dla mikroprzedsiębiorców. Powstaną też dwie świetlice środowiskowe z udogodnieniami dla dzieci z niepełnosprawnościami. W budynkach zostaną wymienione wszystkie instalacje – mieszkańcy będą mieli do dyspozycji nową instalację elektryczną, gazową, wodociągową oraz kanalizację. Budynki zostaną też podłączone do sieci centralnego ogrzewania. Podwórko kamienicy przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 13 oraz wspólne podwórko dwóch pozostałych kamienic zostaną zrewitalizowane i wzbogacone o zieleń – mówi Olga Kassyańska z Zarządu Inwestycji Miejskich.

Na podwórku kamienicy nr 13 zostaną posadzone drzewa, krzewy oraz trawnik. Ponadto powstaną budki lęgowe dla jerzyków. Na podwórku, które będzie oświetlone, ustawione zostaną ławki i kosz na śmieci. Mieszkańcy będą mogli sortować śmieci w pergoli śmietnikowej obrośniętej bluszczem. Od strony ul. Wschodniej zbudowane zostanie nowe ogrodzenie podwórka.

Wspólne podwórko kamienic nr 15 i 17 również będzie miało ławki. Na wyznaczonych terenach zielonych zostaną posadzone drzewa, krzewy oraz rośliny pnące, a wokół nich będzie zasiany trawnik. Na podwórku będzie też altana z przeznaczeniem na miejsce spotkań mieszkańców oraz druga altana służąca jako parking na wózki i rowery. Pojawi się też trzepak. Od strony podwórek na ścianach wszystkich trzech kamienic zamontowane zostaną budki lęgowe dla ptaków.

Filip Witczak z firmy Mosaicon, przedstawiciel generalnego wykonawcy dodaje: – Kontrakt realizujemy w formule zaprojektuj i wybuduj. Stan techniczny wszystkich trzech budynków był bardzo zły, ale wykonaliśmy już wszystkie niezbędne wzmocnienia konstrukcji. Odbudowaliśmy wszystkie klatki schodowe, a w budynkach są już nowe stropy. Prowadzimy teraz prace budowlane, których zaawansowanie, w zależności od budynku, oceniamy od 40 do 50 proc.. Najbardziej zaawansowane prace są w budynku nr 17. Kamienica pod numerem 15 jest zaawansowana na podobnym poziomie. Nieco więcej pracy czeka nas przy budynku nr 13, gdzie trwają prace związane z wymianą konstrukcji dachu oraz doprowadzeniem konstrukcji budynku do pełnej stateczności. Równolegle we wszystkich trzech budynkach układamy nowe instalacje: elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną oraz CO. Na budynkach 15 i 17 prowadzimy prace związane z termomodernizacją. Natomiast elewacje frontowe, z racji zabytkowego charakteru pozostaną bez docieplenia. Prace konserwatorskie tych elewacji rozpoczną się w połowie września 2021 r.

Termin zakończenia prac, to trzeci kwartał 2022 r. Wartość projektu wynosi 21 mln zł.