Polscy architekci z nagrodą w Korei Płd. Zaprojektowali Kompleks Kulturalny

Koncepcja pracowni WXCA zdobyła III nagrodę w międzynarodowym konkursie architektoniczno-urbanistycznym na projekt Kompleksu Kulturalnego w Incheon. W plebiscycie wzięło udział 70 pracowni z 15 państw świata.

Na organizowany przez miasto metropolitarne Incheon międzynarodowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny zgłosiło się 70 pracowni z 15 różnych państw. Założeniem konkursu był projekt centrum kultury i edukacji w Geomdan (dystrykt Incheon) z Muzeum i Biblioteką, a także programem przestrzeni publicznych skupiających życie społeczne tak dzielnicy, jak i całej metropolii. Jury złożone z międzynarodowych ekspertów wyróżniło pracę architektów WXCA III nagrodą, podkreślając jej wysoką jakość architektoniczną i artystyczną.

Praca nad projektem była okazją do eksplorowania zaskakujących dla nas wątków w kulturze i dziedzictwie Korei Południowej. Poszukiwaliśmy innowacji poprzez sięganie do tradycyjnych koreańskich koncepcji, takich jak Suseok – sztuka czerpiąca inspirację z naturalnych skał i kamieni, budowanie Hanoków – prototypów współczesnej, zrównoważonej architektury oraz specyficzna umiejętność dostrzegania relacji między kulturą a naturą. Dążyliśmy do przekucia tych idei we współczesne, angażujące, wielowarstwowe doświadczenie, podejmując wyzwanie odnalezienia wizji nowego, zrównoważonego sposobu budowania przyszłości – mówią autorzy koncepcji.