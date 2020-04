Polska Chata projektu BXB studio Bogusław Barnaś. Architekci czerpią z tradycji budowlanych polskich skansenów

Polska Chata projektu BXB studio Bogusław Barnaś to z jednej strony typowy modernistyczny dom ze strefą dzienną w przeszklonym parterze i nocną w poddaszu, jednak z uwagi na swoją unikalną formę i konstrukcję wynikającą z poszukiwań rodzimego pierwiastka w kreacji nowoczesnych form architektonicznych, jest to również projekt nowatorski. Konstrukcja domu czerpie z tradycji budowlanych polskich skansenów, stylu zakopiańskiego, kultury ciesielskiej, ludowej architektury polskich kościółków zrębowych.

REKLAMA

- Projekt powstał dla klienta, który posiada wielohektarową posiadłość pozbawioną sąsiadującej zabudowy. Był przyzwyczajony do mieszkania w domu krytym strzechą, która podczas opadów deszczu tworzy kojący szum. Klientowi bardzo podobał się również projekt naszego Domu Polskiego - opowiada Bogusław Barnaś, architekt i założyciel, BXB studio Bogusław Barnaś.

Polska Chata to z jednej strony typowy modernistyczny dom ze strefą dzienną w przeszklonym parterze i nocną w poddaszu, jednak z uwagi na swoją unikalną formę i konstrukcję wynikającą z poszukiwań rodzimego pierwiastka w kreacji nowoczesnych form architektonicznych, jest to również projekt nowatorski. Czerpiąc z dorobku polskiej tradycji stworzono design Współczesnego Dachu Polskiego, który komponuje się z rytmem dynamicznej konstrukcji nośnej parteru.



Dach Polskiej Chaty pojawił się już w poprzednim projekcie BXB studio - Domu Polskim - jednak zamiast strzechą, jak to ma miejsce w najnowszym projekcie, pokryty był gontem. Współczesny Dach Polski poprzez przełamanie płaszczyzn dachu dwuspadowego wytworzył na nowo zdefiniowany design i formę futurystycznej lukarny. Polska Chata posiada też charakterystyczne zadziorne podcięcie ściany szczytowej.



Konstrukcja domu czerpie z tradycji budowlanych polskich skansenów, stylu zakopiańskiego, kultury ciesielskiej, ludowej architektury polskich kościółków zrębowych.



Polska Chata to dom trzykondygnacyjny. Piwnica mieści przestrzeń garażową i techniczną. Parter to w pełni transparentna przestrzeń dzienna, o otwartym układzie funkcjonalnym. Piętro skryte w przestrzeni dachu mieści strefę prywatną, sypialnie, gabinety i bibliotekę. Nietypowa geometria dachu pozwoliła zaaranżować dodatkowe dwie przestrzenie antresoli widokowych, które tworzą dodatkowy poziom mieszkalny.

.....

Polska Chata

Projekt: BXB studio Bogusław Barnaś

Zespół: Bogusław Barnaś, Aleksandra Bujak, Bartosz Styrna, Clement Godry, David Hernandes Martin, Paulina Dobrzańska

Wizualizacje & Grafika: BXB studio Bogusław Barnaś

Lokalizacja: Polska

Data: 2015-2019

Powierzchnia: 450 mkw.

Klient: Prywatny