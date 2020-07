Polska innowacja na dachu lotniska w Brazylii

Przy pomocy innowacyjnych rozwiązań polskiej Grupy Selena przeprowadzona została kompleksowa renowacja dachu lotniska Porto Alegre w Brazylii o powierzchni 19 tys. mkw.

Usunięto problemy hydroizolacyjne, a dzięki powłoce łączącej w sobie funkcję chłodzenia i wodoszczelności COOL-R zewnętrzna temperatura dachu została obniżona z 86,4 stopni do 34,5 stopni Celsjusza. Tym samym bilans cieplny budynku zmienił się znacząco na korzyść, co przełoży się na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Hydroizolacyjna powłoka dachowa COOL-R chroni dachy dużych budynków użytkowych, centrów logistycznych czy zakładów produkcyjnych przed nadmierną absorbcją ciepła pochodzącego z promieniowania słonecznego. Powłoka ta jest coraz częściej wykorzystywana w krajach Europy Południowej, a w związku z globalnym ociepleniem ma szansę być używana prawie na całym świecie. Rozwiązanie to prowadzi do oszczędności energii wydatkowanej na chłodzenie czy ogrzewanie.

- Podczas prowadzenia projektu w Brazylii nie tylko poradziliśmy sobie z nieszczelnościami dachu, ale także zaoferowaliśmy rozwiązanie redukujące jego temperaturę – co oznacza natychmiastowe zmniejszenie zużywanej przez klimatyzację energii elektrycznej i łatwiejsze chłodzenie budynku wewnątrz. W tym przypadku możemy spodziewać się oszczędnosci do 20 proc. Przy tak dużych powierzchniach – jak budynek lotniska w Porto Alegre – to znaczące oszczędności w skali roku - podkreśla Błażej Kłusek, dyrektor dywizji Waterproofing w Grupie Selena.