Polska Stacja Arctowski na Antarktydzie. Projekt koncepcyjny opracowany przez biuro Kuryłowicz & Associates już gotowy!

Prace nad projektem nowej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego dobiegły końca. Opracowany został on przez biuro Kuryłowicz & Associates, które w procesie projektowym pełni rolę głównego projektanta oraz doradcy architektonicznego.

Efektem pracy projektantów jest dokumentacja wykonawcza obejmująca kilkanaście obiektów wchodzących w skład stacji, w tym m.in. nowy budynek główny, latarnia morska, oczyszczalnia ścieków, magazyny, hale garażowe oraz elementy infrastruktury pozwalające na całoroczne, w pełni samowystarczalne funkcjonowanie stacji. Inicjatorem przedsięwzięcia oraz inwestorem nowej stacji jest Instytut Biochemii i Biofizyki (IBB) PAN, który zarządza obecną placówką.

Za realizację pełnobranżowego projektu wykonawczego budynku mieszkalnego, latarni morskiej, nowych budynków towarzyszących oraz modernizację istniejących obiektów garażowych, magazynowych i technicznych odpowiada konsorcjum firm DEMIURG i home OF houses.

Ogłoszone zostały pierwsze przetargi w celu wyłonienia wykonawców projektowanych obiektów. Konsorcjum DEMIURG i home OF houses pozostaje obecne w procesie realizacji w ramach pełnionego nadzoru autorskiego. Oddanie do użytku nowej Stacji Antarktycznej jest planowane na przełomie 2023/2024 r.

380 m3 betonu i 80 ton stali

Zakończone zostały prace projektowe przy realizowanym przez konsorcjum firm DEMIURG i home OF houses, pełnobranżowym projekcie wykonawczym. Oprócz nowego budynku głównego na terenie stacji pojawią się m. in. nowe hale garażowe, oczyszczalnia ścieków, latarnia morska i lądowisko dla helikopterów. Istniejąca infrastruktura poddana zostanie modernizacji. Hale magazynowe, budynki radiostacji i stacji meteo, budynek agregatów zostaną zmodernizowane i dostosowane do aktualnych potrzeb, by mogły przez kolejne lata służyć za zaplecze techniczne stacji. Wymieniona zostanie niemal cała infrastruktura techniczna. Poza przebudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, stacja zyska zupełnie nowy system energetyczny, na potrzeby którego przebudowana zostanie istniejąca instalacja paliwowa. Droga biegnąca wzdłuż wybrzeża w kierunku przylądka Point Thomas, na którym zlokalizowany został depozyt paliwa oraz nowa hala sprzętu pływającego, zostanie umocniona i zaopatrzona w przepust umożliwiający przejazd przez lokalne obniżenia terenu bez brodzenia w wodzie.

Harmonogram prac projektowych został przyjęty tak, by umożliwić realizację części prac w sezonie letnim jeszcze w trakcie projektowania. Pomimo niedogodności logistycznych związanych z trwającą pandemią i niezwykle trudnych warunków pogodowych, w minionym sezonie udało się dostarczyć na wyspę i zamontować pierwsze elementy konstrukcyjne. Pierwszy transport materiałów obejmował blisko 380 m3 betonowych prefabrykatów oraz 80 ton konstrukcji stalowej.

Nowa latarnia z historycznym napisem Arctowski